SHINee テミン＆Stray Kidsら出演、4月10日開催「ASEA 2024」U-NEXTにてライブ配信決定！

動画配信サービス「U-NEXT」にて、2024年4月10日(水)に開催される「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」の模様が、見放題で独占ライブ配信される。本公演は月額会員の方なら追加料金なく楽しむことができる。アジアを代表するトップアーティストが出演する音楽の祭典「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024」(通称「ASEA 2024」)が、2024年4月10日(水)に日本で開催される。韓国を代表するエンターテインメント・スポーツ専門メディアである「Newsen」とインターネット芸能情報メディア「@STAR1」が主催する本アワードの記念すべき第1回には、MCに少女時代のユリと2PMのテギョンが就任。プレゼンターには人気俳優のソン・スンホンとチョン・ヨビンが登壇することが決定している。

さらに、テミン(SHINee)、Stray Kids、THE BOYZ、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE、NiziU、JO1、THE RAMPAGEなど、総勢16組の出演が現在発表されており、豪華アーティストが一堂に会することで早くも話題となっている。今回U-NEXTでは、同イベントの模様を2024年4月10日(水)に見放題で独占ライブ配信。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定している。授賞式直前のレッドカーペットの模様や、一部アーティストの特別なパフォーマンスなど、U-NEXTならではの高画質・高音質な映像で、華やかな祭典を画面越しに体感してほしい。

■配信情報

「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」

ライブ配信:2024年4月10日(水)15:30〜ライブ終了まで

見逃し配信:配信準備完了次第〜2024年4月17日(水)23:59まで



※授賞式は17時半開始予定です

※視聴可能デバイスに関してはこちらをご確認ください



会場:神奈川県・Kアリーナ



<出演>

●MC

ユリ(少女時代)

テギョン(2PM)



●プレゼンター

ソン・スンホン

チョン・ヨビン



●アーティスト(※アルファベット順)

Billlie

Creepy Nuts

DAY6

FANTASY BOYS

INI

JO1

NCT WISH

NiziU

Stray Kids

STAYC

TAEMIN(SHINee)

THE BOYZ

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

TOMORROW X TOGETHER

TREASURE

TWS



