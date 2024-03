マイメロディ＆クロミが生演奏！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT！ミュージック・フェスティバル』クロミ・ライブ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年3月8日(金)から、パークだけのストリート・ミュージック・フェスで歌って踊って、心の底から超興奮できる『NO LIMIT!ミュージック・フェスティバル』を開催!

、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」が登場する『クロミ・ライブ』も初開催されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!ミュージック・フェスティバル』クロミ・ライブ

開催期間:2024年3月15日(金)

開催場所:ニューヨーク・エリア

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2024年3月8日(金)から、パーク中のストリートで“超熱狂”できる『NO LIMIT!ミュージック・フェスティバル』を開催!

今回紹介するのは、2023年秋のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを盛り上げた「クロミ」と「マイメロディ」による「クロミ・ライブ」

“世界クロミ化ツアー 2024”で、世界各国を駆け巡る「マイメロディ」と「クロミ」のキュートでロックなライブステージを楽しめます。

ステージが始まると、まずはクロミによる「Greedy Greedy 」から!

クロミによるトークのあとは、新曲「無限の欲望 インフィニティ」(オリジナル曲)が披露されます。

曲の途中からは、

マイメロディがステージに登場!

男性ボーカリスト「ランハート」も加わり、ステージがさらに熱を帯びてきます。

続いての曲「If I Had You 」ではランハートがボーカルを、マイメロディがキーボードを、

そしてクロミがドラムを披露!

オリジナル曲「ふたりはライバル」ではタオルダンスで会場がひとつに!

マイメロディとクロミは、

この曲でもキーボードを演奏してくれます。

ラストナンバーは「Don‘t Be So Hard On Yourself」

最後にはコンフェティが舞い、バンドメンバーを紹介。

楽しいライブも終わりを告げようとしたとき、マイメロディとクロミがライブTシャツを着て再登場☆

本当のライブ会場のような臨場感で楽しむことができます。

『クロミ・ライブ』限定グッズ

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2024年春から始まるストリート・ショー『クロミ・ライブ』の“世界クロミ化ツアー 2024”をもっと楽しめる ライブ・グッズが登場!

「クロミ」と「マイメロディ」がそれぞれデザインされたTシャツが販売されます。

Tシャツは、「クロミ」デザインのブラックと、

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「マイメロディ」デザインのホワイトの2種類です。

バンドメンバーとおそろいのグッズを身に着けて、超熱狂のライブに参加して楽しめます☆

「マイメロディ」や「クロミ」も登場する、世界のミュージックをテーマにしたストリート・エンターテイメント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT!ミュージック・フェスティバル』の「クロミ・ライブ」の紹介でした。

