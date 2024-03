「ポケモン京菓子 春」ピカチュウやシェイミを模した上生菓子＆羊羹など、老舗・七條甘春堂から

老舗京菓匠「七條甘春堂」は、ポケモンをモチーフにした和菓子第3弾「ポケモン京菓子 春」を2024年3月31日(日)より数量限定で販売する。

「ポケモン京菓子」春バージョン

1865年創業の京菓匠「七條甘春堂」が、“もっと京菓子の世界を身近に楽しんでほしい”という想いのもと、2023年11月に発売し好評を得た「ポケモン京菓子」の第3弾がお目見え。第2弾に続く今回は、春の行事と共に、そこから連想されるポケモンを京菓子で表現している。

ピカチュウやシェイミを表現した上生菓子

中でも注目は、「ポケモン上生菓子 春」。和菓子の伝統的な技法を用いて、四季や和歌などさまざまな事柄を題材としている上生菓子をアレンジした1品だ。京都東山の水と上質な材料を使用し、職人がひとつひとつ丁寧に作り上げている。ラインナップは、ピカチュウ、ランドフォルムのシェイミ、コイキング、まいまいスタイルのオドリドリが揃う。

春の京の風景や行事をポケモンと共に表現

「ポケモン麩焼き 春」は、麩焼き煎餅でピカチュウ、ポニータ、コイキングと春の京の風景や行事を表現。職人の手により丁寧に描かれているのがポイントだ。もち米から一枚一枚焼きあげた麩焼き煎餅は、優しくて甘い口どけを楽しめる。

ピカチュウ&チェリムが浮かぶ羊羹

また、羊羹でできたピカチュウとポジフォルムのチェリムが並ぶ「ポケモン羊かん 春」は、桜の花を思わせる華やかな見た目が特徴。練り羊羹をベースに、関西の桜餅の特徴である道明寺を層で重ねている。



【詳細】

「ポケモン京菓子 春」

発売日:2024年3月31日(日)



■商品取扱い店舗 / 価格

・ポケモン麩焼き 春(3枚入り) 1,728円

・ポケモン羊かん 春 2,484円

取扱店舗:京都本店・北千住マルイ店・ジェイアール京都伊勢丹店・伏見大手筋店)

※オンラインにて先行販売あり。2024年3月25日(月)13:00〜。

・ポケモン上生菓子 春※抽選販売

取扱店舗:京都本店・北千住マルイ店

抽選日程:2024年3月21日(木)12:00〜3月24日日23:59

抽選販売申込フォーム:https://7jyo-kansyundo.co.jp/blogs/news/pokemonkyogashiharuchusen

購入・受け渡し日程:

第1販売日:2024年3月31日(日)

第2販売日:2024年4月3日(水)

第3販売日:2024年4月13日(土)

※抽選に当選した人のみ、抽選申込時に選択された店舗へ来店。当選者は必ず“ポケモン上生菓子 春”を購入できる。ひとり1点限り。

※事前決済(クレジットカード)。

※営業時間は店舗ごとに異なる。公式HPより詳細情報を確認

※商品の性質上、注文後のキャンセル、客都合での返品・交換不可。

※“ポケモン上生菓子 春” は日持ちが短く、上記3日程のみの販売。“ポケモン麩焼き 春”、“ポケモン羊かん 春”は販売開始日から一般販売。



©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

