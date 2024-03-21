ÀÄ¿¹»³ÅÄ 9²ó¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç¥»¥ó¥Ð¥Ä½é¾¡Íø¡ª°ËÆ£±Ñ»Ê¤Î·àÅª¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¤òÇË¤ë¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û
¢£Âè96²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ Âè4Æü¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¡ÝÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¡Ê21Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
ºò½©¤ÎÅìËÌ²¦¼Ô¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬µþÅÔ¹ñºÝ¤ò4¡ß¡¼3¤È¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç²¼¤·¡¢2²óÀï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡¢Âè4Æü¤Î3»î¹çÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¹¿È±¦ÏÓ¤ÎW¥¨¡¼¥¹¤òÍÊ¤¹¤ëÀÄ¿¹»³ÅÄ¡£ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤Ï½©¤Î¸ø¼°Àï8»î¹ç¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨0.73¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ëº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹ÃæºêÎ°À¸¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ëµþÅÔ¹ñºÝ¡£Âç²ñ¶þ»Ø¤Î¹¥Åê¼êÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤éµå¾ì¤Ë²÷²»¤¬¶Á¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë´Ø¹À°ìÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¡£¿ÈÄ¹187Ñ¤Î´Ø¤Ïºò½©¤Î¸ø¼°Àï7»î¹ç45²ó3Ê¬¤Î2¤òÅê¤²42Ã¥»°¿¶¡£ÅìËÌÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï°ì´Ø³Ø±¡Àï¤ò2°ÂÂÇ12Ã¥»°¿¶´°Éõ¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìËÌ²¦¼Ô¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
1²óÎ¢¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÏÀèÆ¬¡¦º´Æ£Î´¼ù¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È2ÈÖ¡¦¶ð°æÍø¼ëÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¡¢1»àÆóÎÝ¤ÈÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¡£3ÈÖ¡¦ÂÐÇÏÎ¦æÆ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÆóÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¡¦¸¶ÅÄ½ã´õ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥é¥¤¥È¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£5ÈÖ¡¦µÈÀîÍ¦Âç¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤êº¸Á°°ÂÂÇ¤òµÏ¿¡£6ÈÖ¡¦°ËÆ£±Ñ»Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ë¤â¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢½é²ó¤«¤é2ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î´Ø¤Ï4²óÉ½¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤Ç1Ç¯¤Î²Æ¤«¤é¹Ã»Ò±à·Ð¸³¤Î¤¢¤ë3ÈÖ¡¦Æ£ËÜÍÛµ£¡Ê3Ç¯¡Ë¤ËÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤òµö¤¹¤ÈÂ³¤¯4ÈÖ¡¦¹â´ß±ÉÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦°ÂÂÇ¡£1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç6ÈÖ¡¦Ä¹Ã«Àîñ¥¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
5²óÎ¢¡¢8ÈÖ¡¦µÆÃÓ°Ë¿¿¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È9ÈÖ¡¦´Ø¹À°ìÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»1»àÆóÎÝ¡£1ÈÖ¡¦º´Æ£Î´¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3¡¼1¡£ºÆ¤Ó2ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·8²óÉ½¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤Î2ÈÖ¡¦±ü°æñ¥Âç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È3ÈÖ¡¦Æ£ËÜ¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£4ÈÖ¡¦¹â´ß¤¬°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¸¶ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê½ÐÎÝ¡¢ÅÀº¹¤Ï1ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤Ë1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç5ÈÖ¡¦À¶¿å¤ÎÂÇÀÊ¤Ç°ìÎÝÁö¼Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¤½¤Î·ä¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎÆ£ËÜ¤¬¥Û¡¼¥à¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ3ÂÐ3¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÎ¢¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï5ÈÖ¡¦µÈÀî¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÈ´¤±¤ë»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï6ÈÖ¡¦°ËÆ£¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥µ¥è¥Ê¥é°ÂÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì3ÅÙÌÜ¤Ë¤·¤ÆÈá´ê¤Î½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ö¼Ì¿¿¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÎÀèÈ¯¡¢´Ø¹À°ìÏºÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë