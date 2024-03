東京ディズニーリゾートから、限定コレクション「ピース・オブ・ザ・ドリーム」が登場!

「ピース・オブ・ザ・ドリーム」は、東京ディズニーリゾート40周年“ドリームゴーラウンド”の期間中パークに展示されたウィンドウデコレーションを、特別なフレームに入れて販売するもの。

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの両パークにて、約1年間の展示を終えたウィンドウデコレーションを、あなただけの特別な1ピースとして手元に残すことができます☆

東京ディズニーリゾート 40周年「ピース・オブ・ザ・ドリーム」

価格:各35,000円

抽選受付期間:2024年3月25日(月)11:00〜4月17日(水)23:59

抽選結果発表:2024年4月24日(水)頃

お渡し期間:2024年5月15日(水)〜7月15日(月)※当選者のみ

当選後の清算および商品の引き取り:ボン・ヴォヤージュに来店

ディスプレイ期間・場所:2023年4月10日(月)〜2024年3月31日(日)

東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」/東京ディズニーシー「エンポーリオ」

東京ディズニーリゾートから、パークで展示されたウィンドウデコレーションの1ピースを飾れる「ピース・オブ・ザ・ドリーム」が登場!

「ピース・オブ・ザ・ドリーム」は、東京ディズニーリゾート40周年の期間中、東京ディズニーランド・東京ディズニーシーの両パークに展示されたウィンドウデコレーションのピースを、アニバーサリーイベントの終了後、専用フレームに入れて渡すコレクショングッズです。

東京ディズニーリゾート40周年をお祝いするガーランドをイメージした華やかなデコレーション。

約1年間のパークでの展示を終えたウィンドウデコレーションのピースを、あなただけの特別な1ピースとして手元に残すことができます。

「ピース・オブ・ザ・ドリーム」は、2024年3月25日(月)より抽選受付を開始。

抽選の申込み後、当選された場合は指定のお渡し期間に東京ディズニーリゾート ボン・ヴォヤージュに来店し、購入ができます☆

【500個限定】東京ディズニーランド「ピース・オブ・ザ・ドリーム」

東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」に展示されたウィンドウデコレーションのピース。

限定500個の証や、展示されていた様子も楽しめるコレクターズアイテムです。

【500個限定】東京ディズニーシー「ピース・オブ・ザ・ドリーム」

こちらは東京ディズニーシー「エンポーリオ」にて展示されていたウィンドウデコレーションのピース。

お部屋のインテリアにも馴染むようなナチュラルカラーの特別なフレームで提供されます。

2024年3月25日(月)より抽選販売の受付が開始される、「ピース・オブ・ザ・ドリーム」の紹介でした☆

