バンダイナムコエンターテインメント「ASOBI STORE タイムセール」スタート！ Steamキーコードが期間限定で最大90％OFF！

「ASOBISTORE game」にて、バンダイナムコエンターテインメントが販売するSTEAMキーコードがお得な価格で買えるキャンペーンが、本日2024年3月21日(木)よりスタートした。

キャンペーン期間中は、バンダイナムコエンターテインメントの人気PC版タイトルを、最大90%OFFにて購入可能だ。

この機会にバンダイナムコエンターテインメントのPC版ゲームを楽しもう。

【キャンペーン情報】

■「ASOBI STORE タイムセール」

キャンペーン期間: 2024年3月21日(木)〜2024年3月29日(金)まで



※Steamキーの購入および有効化に関しては下記URLより確認。

https://gc.asobistore.jp/activate

【ピックアップタイトル】

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition」38% OFF!

「アイドルマスタースターリットシーズン」60% OFF!

「CODE VEIN」85% OFF!

「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN」84% OFF!

「リトルナイトメア2」67% OFF!

「SOULCALIBUR VI」90% OFF!





*全セール商品は下記リンクより確認。

https://gc.asobistore.jp/product/page/1

「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition」

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「アイドルマスタースターリットシーズン」

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「CODE VEIN」

CODE VEIN(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「リトルナイトメア2」

Little Nightmares(TM)II & (C)Bandai Namco Europe S.A.S

「ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C) Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2019 DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.

All trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and used with such permissions.

