2024年に20周年を迎えるコリラックマ。リラックマが登場した翌年の2004年に初登場し、世界中多くの人に愛されています。それを記念して「コリラックマ&チャイロイコグマカフェ」が、東京・池袋:BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋part2店にて3月31日まで開催中。可愛くて美味しいオリジナルメニューを味わうことが出来ます!

店内の外観からとてもキュートな「コリラックマ&チャイロイコグマカフェ」。

「コリラックマ」は、「リラックマ」に登場するキャラクターで、どこからともなくあらわれた、白くて小さなクマの子。「チャイロイコグマ」は、はちみつの森に住んでいる本物のクマの子で、はちみつが大好きで、コリラックマとは、はちみつの森で出会ってからとってもなかよしなんですって。

筆者がいただいたのは、スタンドに盛りつけられたスイーツを紅茶と一緒に楽しむアフタヌーンティーをイメージした、パンケーキ・ミニケーキ&パフェ・タルトなどが揃った3段のほっこり甘くて可愛い「コリコグのフラワーティータイムせっと」。運ばれてきたら歓声が上がること間違い無しの可愛さです。

ヨーグルト&チョコムースミニパンケーキなど、スイーツはもちろん、

ナスとミートソースのパイタルトというお食事系のメニューがあるのが嬉しいですね。どれもしっかりと美味しくボリュームもあるので、ティータイムはもちろん、ランチとしても満足出来ちゃいます!欠点は一つ、可愛すぎて食べるのがもったいないこと(笑)。写真をたくさん撮ってから食べてくださいね。

「コリコグのフラワーティータイムせっと」

税込7,690円

おかわり自由のホットティーが付いた3段のアフタヌーンティーセットです。

スイーツ・お料理は2名様分ですが、1名様でのオーダーも可能となっております。

【上段】ヨーグルト&チョコムースミニパンケーキ

【中段】桃風味ゼリーのミニパフェ、マスカルポーネクリームのモンブラン、レアチーズケーキ

【下段】ナスとミートソースのパイタルト

※1セットの注文で2オーダーとしてのカウントとなります。

※エディブルフラワーの色はランダムになります。

この他にも3段セットのデザートがワンプレートで楽しめるあまあまぷれーと、エディブルフラワーを添えたコリラックマ、チャイロイコグマ、リラックマのお食事系タルトをメインにしたワンプレートメニューやキャラクターをイメージした優しい甘さのドリンクなど、充実のメニュー構成。お友達とシェアするもの良いですね。

店内には、オリジナルグッズもずらり。※ぬいぐるみは展示のみです。

アクリルマグネット(ランダム6種)税込715円など『コリコグのフラワーティータイム』を使ったグッズもお見逃しなく。

「コリラックマ&チャイロイコグマカフェ」

東京・池袋:BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋part2店/2024年2月8日(木)〜3月31日(日)

東京都豊島区東池袋1-22-8マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階

・予約金:650円(税込715円)※予約特典付き。 ※1申込につき、4席迄予約可。

◇「コリラックマ&チャイロイコグマカフェ」公式サイト:https://korikogu.rilakkuma-cafe.jp/

◇「コリラックマ&チャイロイコグマカフェ」公式X:https://twitter.com/korikogu_cafe

◇オンラインショップ:2024年2月2日(金)10:00〜3月31日(日)23:59

https://korikogu.rilakkuma-cafe.jp/online_store/

◇特典:事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(650円(税込715円)/1名)をご利用いただき、メニューをご注文いただいた方に「香り付きポストカード2枚セット(全2種)」から1種をランダムでプレゼント。

◇メニュー注文特典:コリコグのフラワーティータイムせっとをご注文の方に「オリジナルカード」を2枚プレゼント。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.