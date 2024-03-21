

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44191.92 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43782.93 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41868.91 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41397.71 ボリンジャー:＋3σ(25日)



40815.66 ★日経平均株価21日終値



40790.22 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40655.48 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39913.25 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39547.35 均衡表転換線(日足)

39545.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39461.78 6日移動平均線

39171.02 25日移動平均線

39003.71 均衡表基準線(日足)

38695.97 新値三本足陰転値

38428.79 ボリンジャー:-1σ(25日)

38255.45 均衡表転換線(週足)

37797.50 ボリンジャー:＋1σ(26週)

37686.56 ボリンジャー:-2σ(25日)

37222.88 13週移動平均線

36944.33 ボリンジャー:-3σ(25日)

36245.85 均衡表雲上限(日足)

36102.33 75日移動平均線

35655.50 均衡表基準線(週足)

35108.04 均衡表雲下限(日足)

34899.87 ボリンジャー:-1σ(13週)

34804.79 26週移動平均線

33789.83 200日移動平均線

32576.86 ボリンジャー:-2σ(13週)

31812.07 ボリンジャー:-1σ(26週)

31527.53 均衡表雲上限(週足)

30253.85 ボリンジャー:-3σ(13週)

29697.43 均衡表雲下限(週足)

28819.36 ボリンジャー:-2σ(26週)

25826.65 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 82.63(前日55.10)

ST.Slow(9日) 58.23(前日37.74)



ST.Fast(13週) 89.36(前日87.26)

ST.Slow(13週) 91.40(前日90.70)



［2024年3月21日］



株探ニュース

