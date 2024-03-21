　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44191.92　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43782.93　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41868.91　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41397.71　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

40815.66　　★日経平均株価21日終値

40790.22　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40655.48　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39913.25　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39547.35　　均衡表転換線(日足)
39545.89　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39461.78　　6日移動平均線
39171.02　　25日移動平均線
39003.71　　均衡表基準線(日足)
38695.97 　　新値三本足陰転値
38428.79　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38255.45　　均衡表転換線(週足)
37797.50　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
37686.56　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37222.88　　13週移動平均線
36944.33　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36245.85　　均衡表雲上限(日足)
36102.33　　75日移動平均線
35655.50　　均衡表基準線(週足)
35108.04　　均衡表雲下限(日足)
34899.87　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34804.79　　26週移動平均線
33789.83　　200日移動平均線
32576.86　　ボリンジャー:-2σ(13週)
31812.07　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31527.53　　均衡表雲上限(週足)
30253.85　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29697.43　　均衡表雲下限(週足)
28819.36　　ボリンジャー:-2σ(26週)
25826.65　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.63(前日55.10)
ST.Slow(9日)　　58.23(前日37.74)

ST.Fast(13週)　 89.36(前日87.26)
ST.Slow(13週)　 91.40(前日90.70)

［2024年3月21日］

株探ニュース