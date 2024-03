話題の新店14軒をまとめて紹介！ 麻布台ヒルズで話題のパンやフレンチテイストのラーメンなど

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

1. Comme’N TOKYO 麻布台ヒルズ店(東京・神谷町)

パンの国際大会「モンディアル・デュ・パン」で日本人初の総合優勝・世界一となった大澤秀一氏が代表を務めるベーカリーで「食べログ パン TOKYO 百名店」にも選出されている「Comme’N TOKYO」が、神谷町に誕生した話題の複合施設「麻布台ヒルズ」に3月13日にオープンしました。

2. マンション台北(東京・大塚)

<店舗情報>◆Comme’N TOKYO 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区麻布台1-2-4 ガーデンプラザ C B1F 麻布台ヒルズ マーケットTEL : 03-6441-3735

2023年12月、大塚駅から徒歩4分ほどの場所に、本場の味を追求した台湾家庭料理店「マンション台北」がオープンしました。

3. めしや チュウニカイ(東京・武蔵小山)

<店舗情報>◆マンション台北住所 : 東京都豊島区南大塚2-40-11 2FTEL : 03-6902-2081

2023年10月、武蔵小山駅から徒歩8分ほどの場所に、日本酒やナチュラルワインが楽しめるカジュアルな和食居酒屋「めしや チュウニカイ」がオープンしました。

4. hakbo(東京・赤坂見附)

<店舗情報>◆めしや チュウニカイ住所 : 東京都品川区荏原3-5-6 WATANABEビル 2FTEL : 050-5590-6771

2023年11月、赤坂見附駅から徒歩1分ほどの場所に最高の音響設備で音楽を楽しみながら日本酒を楽しめる居酒屋「hakbo」がオープンしました。

5. LANTERNE はなれ(東京・東北沢)

<店舗情報>◆hakbo住所 : 東京都港区赤坂3-21-8 久保ビル 5FTEL : 03-6230-9188

2024年1月20日、東北沢に「LANTERNE(ランタン)はなれ」がオープンしました。代々木上原にある人気居酒屋「ランタン」の姉妹店です。

6. Héritage by Kei Kobayashi(東京・六本木)

<店舗情報>◆LANTERNE はなれ住所 : 東京都渋谷区上原3-25-9TEL : 050-5592-7673

2024年1月、六本木駅直結のホテル「ザ・リッツ・カールトン東京」の45階に、パリで活躍するミシュラン三つ星シェフ小林 圭氏がすべてを監修するフレンチレストラン「Héritage by Kei Kobayashi(エリタージュ バイ ケイ コバヤシ)」がオープンしました。

7. le bistrot des bleus(東京・広尾)

<店舗情報>◆Héritage by Kei Kobayashi住所 : 東京都港区赤坂9-7-1 ザ・リッツ・カールトン東京 45FTEL : 03-6434-8711

2023年12月、広尾駅から徒歩1分ほどの場所に、パリの風情を感じながら伝統的なフレンチを気軽に楽しめるビストロ「le bistrot des bleus」がオープンしました。

8. Wings Burger(東京・亀戸)

<店舗情報>◆le bistrot des bleus住所 : 東京都渋谷区広尾5-4-16 EAT PLAY WORKS 2FTEL : 050-5592-2408

2024年2月、亀戸駅から徒歩6分ほどの場所に、レコードが聴けるおしゃれなグルメハンバーガー店「Wings Burger」がオープンしました。

9. Stand Bò Bún(東京・祐天寺)

<店舗情報>◆Wings Burger住所 : 東京都江東区亀戸2-43-8TEL : 03-5875-1556

2024年1月、東急東横線・祐天寺駅東口から徒歩約3分、祐天寺みよし通り商店街にベトナムの麺料理“ブン”の専門店「Stand Bò Bún(スタンドボブン)」がオープンしました。

10. falò+(東京・虎ノ門)

<店舗情報>◆Stand Bo Bun住所 : 東京都目黒区祐天寺2-3-2TEL : 03-6303-2245

2024年1月16日、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー4階に「falò+(ピュウ ファロ)」がオープンしました。

11. 神楽坂 鮨 弥栄 別邸(東京・神楽坂)

<店舗情報>◆falò+住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズステーションタワー 4FTEL : 03-6268-8300

2024年2月、神楽坂駅から徒歩1分ほどの場所に、旬を感じる極上の江戸前寿司を上質な空間で楽しめる「神楽坂 鮨 弥栄 別邸」がオープンしました。

12. BROWNSTONE Tapas Bar GINZA(東京・銀座)

<店舗情報>◆神楽坂 鮨 弥栄 別邸住所 : 東京都新宿区神楽坂6-26TEL : 050-5592-9228

2024年2月20日、銀座コリドー街に「BROWNSTONE Tapas Bar GINZA (ブラウンストンタパスバーギンザ)」がグランドオープンしました。

13. Craft Ramen BiT(東京・入谷)

<店舗情報>◆BROWNSTONE Tapas Bar GINZA住所 : 東京都中央区銀座7-2-18 グランベルスクエア銀座TEL : 050-5592-9378

2024年2月、入谷駅から徒歩2分ほどの場所に、鹿肉と鶏肉で仕込んだこだわりのコンソメラーメンを提供する「Craft Ramen BiT」がオープンしました。

14. ミネバル(東京・神泉)

<店舗情報>◆Craft Ramen BiT住所 : 東京都台東区下谷1-12-25 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年2月1日「ミネバル」が渋谷・円山町に移転し、リニューアルオープンしました。

<店舗情報>◆ミネバル住所 : 東京都渋谷区円山町5-13 ヴィータ道玄坂 1FTEL : 050-5592-6795

