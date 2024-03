名古屋・中村区、あおなみ線ささしまライブ駅直結『グローバルゲート』内のホテル『名古屋プリンスホテル スカイタワー』では、~2024年5月23日(木)までの期間、旬のいちごを味わうストロベリースイーツ&ランチブッフェ「Strawberry Collection」を開催中!

愛知生まれの新品種「愛きらり」や、「ゆめのか」「章姫」といった多彩ないちごを使ったスイーツとともに、ランチブッフェが楽しめます。

また、合わせてアフタヌーンティーや、金曜夜限定の特別なスイーツコースも提供中!ぜひチェックしてみて。

イベント満載で楽しいスイーツ&ランチブッフェ

期間中の毎月15日(いちごの日)には「いちご食べ比べ」、22日(ショートケーキの日)にはロングショートケーキのカッティングサービスを実施。

「マイカスタムショートケーキ」

そのほかにも、8種のトッピングで自分好みにカスタマイズができる「マイカスタムショートケーキ」や、ホテルの人気スイーツ「ナゴプリ・モンブラン」にも注目です!

3月8日(金)~5月23日(木)の期間、目の前で焼き上げサーブしてくれる「いちごのミニパンケーキ」

3月8日(金)~5月23日(木)の期間、提供される「抹茶のナゴプリ・モンブラン」。搾りたてのモンブランの中には、いちご丸ごと一粒入っています!

そのほかにも「いちごとベルギー産チョコレートケーキ」「いちごティラミス」「ストロベリーブラウニー」「いちごと大福」といったスイーツがたくさん。お料理のコーナーには、ピザやパスタ、サラダバーなど、10種以上のメニューが揃います。

予約は「OZmall」の利用もおトク

ナゴヤドットは、会員数340万人を抱える予約サイト『OZmall(オズモール)』とコラボレーションしています。おトクな得点や限定プランもたくさんあるので、ぜひオズモールで予約を。

イベント名:ストロベリースイーツ&ランチブッフェ「Strawberry Collection」」

開催場所:名古屋プリンスホテル スカイタワー 31階「Sky Dining 天空」

電話番号:052-756-3102(受付9:00~18:00)

開催期間:2023年12月26日(火)~2024年5月23日(木)

開催時間:11:30~13:00 13:30~15:00 ※90分制

料金:大人1名 4,950円

公式サイト:https://www.princehotels.co.jp/nagoya/restaurant/skydining/

5月23日(木)まで!ストロベリーアフタヌーンティーも注目!

2024年1月4日(木)~5月23日(木)の期間提供される「ストロベリーアフタヌーンティー」。ホテルパティシエが手がける旬のいちごスイーツを、名古屋の街を見渡す地上140mのロケーションでいただくことができます。

ストロベリーアフタヌーンティー

【会場】

名古屋プリンスホテル スカイタワー「Sky Dining 天空」

【時間】

15:30~17:00(LO16:30)

【料金】

5,200円 ※税・サービス料含む

【予約・詳細】

052-756-3102(受付9:00~18:00)

公式サイトはこちら

予約は「OZmall」の利用もおトク

アフタヌーンティーの記事はこちらもチェック

>>名古屋の人気アフタヌーンティー 2024年春の最新22選!ホテル・レストランで非日常を

3月29日(金)まで!ストロベリーコース「Starry Strawberry Night」も注目!

また、3月22日(金)、3月29日(金)には、ストロベリースイーツをコース仕立てで味わう「Starry Strawberry Night」が開催!

豊田合成株式会社による事業から生まれた新品種「いなベリー」や、「愛きらり」「ゆめのか」「章姫」といったいちごを使った多彩なスイーツを、煌めく夜景を望むバーカウンターでいただく大人なひとときを楽しめます。

Starry Strawberry Night

【会場】

名古屋プリンスホテル スカイタワー「Sky Dining 天空」

【時間】

17:30~21:30(LO20:00)

【料金】

大人1名 6,500円 ※税・サービス料含む

【予約・詳細】

052-756-3102(受付9:00~18:00)

公式サイトはこちら

コースの内容はこちら

・ウェルカムドリンク ロゼスパークリングワイン、またはオススメカクテル(ノンアルコール可)

・いちご食べ比べ3種 プランター仕立て

・生ハムいちごサラダ

・フレージー

(フランス語でいちごをフレーズと呼ぶことから、フレーズとスムージーを掛け合わせた造語)

・いちご尽くしのメインデザート(大きないちごムース、いちごフラン、いちごソルベ、いちごのパータフィロ包み、いちごアイス、いちご飴)

・紅茶

編集部が体験してきました!

編集部も、インフルエンサーの長江さん(@rihoko_nagae)と一緒に体験してきました。

いちご食べ比べ3種 プランター仕立て ※写真は2名分

まずはじめに登場したのが、「いちご食べ比べ3種 プランター仕立て」。愛きらり、章姫、ゆめのか、の3種をいちご狩り気分で食べ比べ。

土に見立てているのは、そぼろ状のクッキー。その下にはプリンがぎっしりと。中まで美味しくいただけて、楽しい仕掛けです。

生ハムいちごサラダ

このサラダで楽しめるのが「いなベリー」。いちごをサラダで楽しむのが新鮮です。ホワイトバルサミコといちごのエキスで作った別添えのドレッシングで味変も。

いちご尽くしのメインデザート

メインデザートとして登場したこちらのプレート!真ん中にある大きないちごを模したスイーツは、ムース!中には3種のいちごを使ったジャムがとろり。乙女心をくすぐるビジュアルです。

お皿の周りには、愛きらりを使った「いちごソルベ」、もちもち食感の「いちごフラン」、ぱりぱり食感の甘じょっぱいお菓子「いちごのパータフィロ包み」、黒胡椒を効かせた飴がオシャレな味わいの「いちご飴」など。食感も味わいも多彩で、飽きることなくスイーツを楽しむことができました。

紅茶

最後に頂いた紅茶も、ベリー風味。鮮やかなベリーカラーが可愛らしく、香りもとてもよかったです。余すことなくいちごを満喫できるご褒美コース。

パティシエ渾身のスイーツの数々は見た目にも可愛らしいものばかり。乙女心をくすぐる、まさにご褒美づくしなコースでした。残りの日数わずかですが、是非この機会に体験してみてください!

住所:名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート31F

電話番号: 052-756-3102(受付9:00~18:00)

営業時間:11:30~15:00、17:30~21:30

定休日:無休

公式サイト:https://www.princehotels.co.jp/nagoya/restaurant/skydining/