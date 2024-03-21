渝湘複線高速道路の磨寨烏江特大橋、建設大詰め 中国重慶市

17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶3月21日】中国重慶市と湖南省を結ぶ渝湘（ゆしょう）複線高速道路の重要プロジェクト、磨寨烏江特大橋の工事が8割程度完了し、全体の接合を前に最終段階に入った。高速道路の全線開通に向けた基礎が固まった。

渝湘複線高速道路の磨寨烏江特大橋、建設大詰め 中国重慶市

17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（重慶＝新華社記者/唐奕）

重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県内を流れる烏江に架かる同橋は、全長708メートル、主径間296メートル。鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中国鉄建港航局集団が建設を請け負っている。

渝湘複線高速道路の磨寨烏江特大橋、建設大詰め 中国重慶市

17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、磨寨烏江特大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、磨寨烏江特大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、磨寨烏江特大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、磨寨烏江特大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

渝湘複線高速道路の磨寨烏江特大橋、建設大詰め 中国重慶市

17日、磨寨烏江特大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、磨寨烏江特大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

渝湘複線高速道路の磨寨烏江特大橋、建設大詰め 中国重慶市

17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

渝湘複線高速道路の磨寨烏江特大橋、建設大詰め 中国重慶市

17日、重慶市彭水ミャオ族トゥチャ族自治県で建設が進む磨寨烏江特大橋。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

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17日、磨寨烏江特大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

渝湘複線高速道路の磨寨烏江特大橋、建設大詰め 中国重慶市

17日、磨寨烏江特大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）