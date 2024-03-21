名和田我空や高岡伶颯ら18名！日本高校サッカー選抜が発表 前回優勝のデュッセルドルフ国際ユースへ参加
日本サッカー協会（JFA）は21日、欧州遠征を行う日本高校サッカー選抜のメンバー18名を発表した。
監督は京都橘高の米澤一成氏、コーチは神村学園高の有村圭一郎氏が務める。招集リストは以下の通り。
GK：
鈴木将永（青森山田3年）
雨野颯真（前橋育英3年）
DF：
小泉佳絃（青森山田3年）
山本虎（青森山田3年）
渡邉優空（尚志3年）
塩川桜道（流通経済大学付属柏3年）
布施克真（日大藤沢3年）
野田隼太郎（藤枝東3年）
池戸柊宇（京都橘3年）
MF：
杉本英誉（青森山田3年）
芝田玲（青森山田3年）
神田拓人（尚志3年）
長準喜（昌平3年）
太田隼剛（市立船橋3年）
松田悠世（桐光学園3年）
名和田我空（神村学園2年）
FW：
網代陽勇（尚志3年）
高岡伶颯（日章学園2年）
1月の高校サッカー選手権で活躍した選手たちを中心に選出。新3年生では、昨年のU-17ワールドカップに出場した名和田我空と高岡伶颯が選ばれている（高岡は3月26日にチームへ合流）。
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