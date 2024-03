最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)までの3日間、インテックス大阪にて「大阪コミックコンベンション 2024」の開催が決定!

今回、第2回開催となる「大阪コミコン2024」の来日セレブゲストとして、ディズニープラスで配信中のマーベル・ドラマシリーズ「ロキ」に出演するトム・ヒドルストンさんとソフィア・ディ・マルティーノさんの来日が発表されました☆

大阪コミックコンベンション 2024(大阪コミコン 2024)来日セレブゲスト

Photo by Steve Schofield

開催日程:2024年5月3日(金)〜5月5日(日)

会場:インテックス大阪

主催: 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会

2023年5月の初開催時に51,000人以上ものコミコンファンが駆け付けた「大阪コミコン」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場など、ポップ・カルチャーの祭典として会場中が熱狂と感動に包まれました。

そんな大熱狂に包まれた大阪コミコンの待望の第2回が2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)に開催!

マッツ・ミケルセンさん、クリストファー・ロイドさん、ノーマン・リーダスさんをはじめ、既に8名の来日セレブの参加が予定され、盛り上がりを見せています。

そして「大阪コミコン2024」のさらなる来日セレブとして、ディズニープラスで配信中のマーベル・ドラマシリーズ「ロキ」のロキ役で有名なトム・ヒドルストンさんと、同じく「ロキ」のシルヴィ役で一躍有名になったソフィア・ディ・マルティーノさんの来日が決定!

さらに、トム・ヒドルストンさんとソフィア・ディ・マルティーノさんのツーショット撮影会も開催されることが発表されました。

トム・ヒドルストンさんとソフィア・ディ・マルティーノさんの2名は、5月3日(金・祝)より3日間の開催となる大阪コミコン2024の会期中、会場内での写真撮影会およびサイン会等が予定されています。

※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細については後日発表されます

来日セレブゲスト トム・ヒドルストン

トム・ヒドルストンさんは『アベンジャーズ』シリーズのロキ役で人気を博し、『キングコング:髑髏島の巨神』『ミッドナイト・イン・パリ』などの数々のヒット作に出演している大人気俳優です。

映画やドラマだけでなく、舞台、アニメーション作品の吹き替え、ドラマ作品の製作総指揮も務めるなど幅広く活躍。

これまでにゴールデングローブ賞男優賞(ミニシリーズ/テレビ映画部門)の受賞や、エミー賞など数々のアワードへのノミネート歴ももつ実力派でもあります。

2023年主演を務めたドラマ『ロキ』も世界中で大ヒットを記録し、国内外にもファンが多いトム・ヒドルストンさん。

過去の東京コミコン開催時にも来日しており、その際は数多くのファンが駆け付けました。

今回はファン待望の大阪コミコン初参加となります☆

来日セレブゲスト ソフィア・ディ・マルティーノ

ソフィア・ディ・マルティーノさんは、同じくドラマ『ロキ』にてトム・ヒドルストンさんと共演した今注目の俳優。

トム・ヒドルストンさん演ずる「ロキ」の変異体であるシルヴィ役を『ロキ』シーズン1から熱演し、世界中で一躍有名となりました。

今回、ファン待望となる日本のコミコンへの初参加となります。

マーベル・ドラマシリーズ「ロキ」で人気のトム・ヒドルストンさんとソフィア・ディ・マルティーノさんが来日!

大阪コミックコンベンション(大阪コミコン)2024は、2024年5月3日(金・祝)〜5月5日(日・祝)の3日間、インテックス大阪にて開催です☆

