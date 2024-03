Googleは2024年5月14日に開催予定の年次開発者向け会議「Google I/O 2024」で、2023年に発売したGoogle純正スマートフォン「Pixel 8/8 Pro」の廉価版にあたる「Pixel 8a」を発表する可能性が高いとみられています。テクノロジー系メディアのAndroid Authorityが、そんなPixel 8aのスペックをGoogle内部の情報源から入手したとのことで、前モデルのPixel 7aから改良されたディスプレイやSoCについてまとめています。

Exclusive: Google Pixel 8a specs include 120Hz display, Tensor G3, more!https://www.androidauthority.com/google-pixel-8a-specs-exclusive-3426314/Exclusive: Pixel 8a specs revealed | BIG upgrades on the way! - YouTubePixel 8a display reportedly upgrades to 120Hzhttps://9to5google.com/2024/03/19/google-pixel-8a-120hz-display-tensor-g3/GoogleのPixel aシリーズは通常のPixelシリーズの廉価版という位置づけですが、近年は通常のPixelシリーズとのスペック差が縮まりつつあります。2023年に登場した「Pixel 7a」は、約2万円高い「Pixel 7」と比較してもカメラ性能などに目立った弱点がなく、広角撮影ではPixel 7を打ち負かす性能であることもわかっています。そんな中、Android AuthorityはGoogle内部の情報源からPixel 8aのスペックを入手したとのことで、ディスプレイやカメラなどのスペックついて以下のように解説しています。◆ディスプレイの大幅な改善2022年に登場したPixel 6aはディスプレイのリフレッシュレートが最大60Hzであり、通常のPixel 6スマートフォンの90Hzと比較して劣っていました。ところが、2023年登場のPixel 7aではリフレッシュレートが通常のPixel 7と同じ90Hzに引き上げられました。そして2024年に登場する予定のPixel 8aでは、ディスプレイのリフレッシュレートがPixel 8/8 Proと同じ最大120Hzになり、HDR輝度は通常のPixel 8と同じ最大1400ニトとなっています。なお、画面サイズは6.1インチで、Pixel 8の6.2インチと比較してわずかに小さいとのこと。Android Authorityは、Pixel 8aのディスプレイの供給元もPixel 8と同じBOEとSamsungという2つのメーカーであり、両者のディスプレイは同様に機能するだろうと推測しています。◆DisplayPortによる映像出力サポートPixel 8シリーズは、USB-Cポートを搭載したスマートフォンやコンピューターから直接ディスプレイに映像を出力できるDisplayPort Alternate Modeにハードウェアレベルで対応しています。2024年3月には、Android 14ベータ版でDisplayPort Alternate Modeがデフォルトで有効化されて注目を集めました。Android Authorityによると、Pixel 8aも同様にDisplayPortに対応しているとのことです。◆SoCにTensor G3を搭載Pixel 8aのSoCには、Pixel 8/8 Proとほぼ同じ「Google Tensor G3」が搭載されています。Tensor G3は前モデルのTensor G2と比較して高速かつ電力効率の高いコアを採用しており、特に画像認識や音声処理などで優れた性能を発揮するとされています。なお、チップ内のシリコンダイはPixel 8aとPixel 8/8 Proで変わりませんが、プラスチックパッケージがPixel 8aではより安価なものになっているとのこと。◆カメラのアップグレードはなし2023年に登場したPixel 7aのカメラは、ついに古いSONY製IMX 386センサー(1200万MP)からSONY製IMX712(1300万MP)のものに進化し、背面に64MPの広角カメラと13MPのウルトラワイドカメラが搭載されました。Pixel 8aでもPixel 7aとまったく同じカメラモジュールが搭載されるとみられています。◆販売国の増加Pixel 7aの販売国はオーストラリア・オーストリア・ベルギー・カナダ・デンマーク・フランス・ドイツ・アイルランド・イタリア・日本・オランダ・ノルウェー・ポルトガル・プエルトリコ・シンガポール・スペイン・スウェーデン・スイス・台湾・イギリス・アメリカの21カ国でした。Pixel 8aの電子保証ラベルにはこれら21カ国に加え、チェコ・エストニア・フィンランド・ハンガリー・リトアニア・ラトビア・ポーランド・ルーマニア・スロバキア・スロベニアが含まれているとAndroid Authorityは報じました。