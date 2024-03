モスバーガーにて、バニラシェイクに福岡県産「あまおう」を使用したいちごソースを合わせた「まぜるシェイク あまおう」が2024年3月27日(水)より登場!

「あまおう」を粗めに刻んで果肉感を残しており、いちごの酸味や香りをしっかりと感じられる濃厚いちごシェイクです☆

モスバーガー「まぜるシェイク あまおう」

価格:Sサイズ 340円(税込)、Mサイズ 420円(税込)

販売期間:2024年3月27日(水)〜5月下旬

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

モスバーガーでは、日本で生まれたハンバーガーチェーンとして、日本各地の食材や特色を活かした魅力ある商品づくりを行っています。

2023年は九州エリアのモスバーガー限定で、福岡県でしか栽培されていないブランドいちご「あまおう」を使用したシェイクを期間限定で販売。

約2か月間の販売で10万食を売り上げました。

今回、その「まぜるシェイク あまおう」が人気だったことから、2024年3月27日(水)より全国のモスバーガー店舗で「まぜるシェイク あまおう」を発売!

「まぜるシェイク あまおう」は、モスバーガーのバニラシェイクに、福岡県産「あまおう」を使用したいちごソースを合わせた一品です。

「あまおう」は、「あかい・まるい・おおきい・うまい」の頭文字から名づけられています。

その名の通り、果実が大きく形がきれいで、赤くてつやも良く、甘みと酸味のバランスがとれた高級感溢れるいちごです。

そんな「あまおう」を粗めに刻んで果肉感を残しているため、いちごの酸味や香りをしっかりと感じることができます。

いちごソースとバニラシェイクを混ぜ合わせながら楽しむのがおすすめです。

セット価格に130円追加すると、Mサイズをセットドリンクとしても選ぶことができます。

甘酸っぱいいちごの味わいが、春の季節にぴったりのドリンクです☆

福岡県産「あまおう」を使用したいちごソースを合わせた、果肉感たっぷりのバニラシェイク。

モスバーガーの「まぜるシェイク あまおう」は、2024年3月27日(水)より発売です☆

