モスバーガーが展開する「ひんやりドルチェ」シリーズに、2024年3月27日(水)より「ひんやりドルチェ カップ ショコラ風ムースケーキ」が登場!

ココアスポンジにショコラ風味のムースを重ねた3層構造のスイーツで、ひとつでさまざまな食感や風味が味わえる贅沢なデザートメニューになっています☆

モスバーガー「ひんやりドルチェ カップ ショコラ風ムースケーキ」

価格:390円(税込)

発売日:2024年3月27日(水)

販売店舗 :全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

モスバーガーが展開する、ティータイムにぴったりのデザート「ひんやりドルチェ」シリーズに「ひんやりドルチェ カップ ショコラ風ムースケーキ」が登場!

米粉やおからパウダー、甜菜糖などを使用したしっとりとしたココアスポンジを底に敷き、その上に豆乳加工品を使用したチョコ風味のムースを重ね、つやのあるグラサージュショコラ風のココアソースで仕上げたスイーツです。

豆乳ホイップクリームといちごのコンポート、ピスタチオがトッピングされています。

チョコ風味のムースのやさしい甘さをベースに、いちごのコンポートの甘酸っぱさが全体を引き立てます。

3層構造になっていて、ひとつでさまざまな食感や風味が味わえる贅沢な一品です。

小麦粉・乳・卵を使用していないのも嬉しいポイント。

小麦粉・乳・卵不使用なことを感じさせない濃厚な一品で、味わいも見た目も楽しめる、ティータイムにぴったりなデザートメニュー。

乳製品や白砂糖が苦手な方なども含め、幅広い方が楽しめるデザートです☆

様々な味わいや食感が楽しめる、ココアスポンジにショコラ風味のムースを重ねた3層構造のスイーツ。

モスバーガーの「ひんやりドルチェ カップ ショコラ風ムースケーキ」は、 2024年3月27日(水)発売です!

※低アレルゲンメニューではありません

国産牛100%パティと北海道産濃厚チーズの組み合わせ!モスバーガー「新とびきり」シリーズ 国産牛100%パティと北海道産濃厚チーズの組み合わせ!モスバーガー「新とびきり」シリーズ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 様々な食感や風味が味わえる3層構造のムースケーキ!モスバーガー「ひんやりドルチェ カップ ショコラ風ムースケーキ」 appeared first on Dtimes.