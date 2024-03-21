【ソウル聯合ニュース】韓国の大韓商工会議所は２１日、ソウル市内で臨時議員総会を開き、崔泰源（チェ・テウォン）会頭（ＳＫグループ会長）を第２５代会頭に推挙した。



２０２１年に第２４代会頭に選出された崔氏は、２７年３月までの３年間、２期目の任期を務める。



ソウル商工会議所会頭が大韓商工会議所会頭を兼任する慣例に従い、崔氏は先月２９日にソウル商工会議所会頭に再選出された。



韓国主要４企業グループ（サムスン、ＳＫ、現代自動車、ＬＧ）のトップの中では初めて大韓商工会議所会頭を務めた崔氏は、経済界と政府・社会の間のコミュニケーションに注力した。



２０３０年国際博覧会（万博）の南部・釜山への誘致活動に当たっては民間誘致委員長も兼任し、政府と綿密に意思疎通しながら民間外交の先頭に立った。