アイドルの生い立ちや今をロングインタビューで綴る“読むアイドルマガジン”こと『IDOL AND READ』の最新刊第38号が3月25日に発売される。表紙巻頭は櫻坂46の井上梨名だ。櫻坂46は現在、ツアー<櫻坂46 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?->を開催中だ。その追加公演として6月15日および16日に東京ドーム2daysも決定している。

■『IDOL AND READ』第38号

2024年3月25日(月)発売

・cover:井上梨名 (櫻坂46)

・back cover:田口愛佳/長友彩海 (AKB48)

▼live report

櫻坂46 <小林由依卒業コンサート>

櫻坂46 <7th Single BACKS LIVE!!>

AKB48研究生 <そこに未来はある>

▼special interview

黒宮れい/金子理江 (REIRIE)

▼personal interview

石田優美 (NMB48)

塩釜菜那 (僕が見たかった青空)

NATSU (WHITE SCORPION)

内藤るな

小野寺 梓 (真っ白なキャンバス)

楠 偉音 (#よーよーよー)

赤間四季 (#Mooove!)

2月21日にリリースされた最新シングル「何歳の頃に戻りたいのか?」表題曲で選抜メンバー入りを果たしている井上だが、2023年10月リリースの7thシングル「承認欲求」では選抜入りできず、その際、本心を正直にファンへ吐露していた。それまでファンには「自分のキラキラした部分だけを見せたいと思っていた」という井上が、なぜ自分の気持ちをさらけ出すようになったのか。また、坂道合同オーディションを受けるまで「普通を普通に生きてきた」という井上が、なぜアイドルの道に進むことにしたのか。井上のこれまでの軌跡を、生い立ちから追った2万字インタビューが、撮り下ろし写真とともに全32ページの大ボリュームで届けられる。裏表紙は、63rdシングル「カラコンウインク」を3月13日にリリースしたばかりのAKB48から、同グループの未来を牽引する16期生の田口愛佳と長友彩海が飾る。このほか、黒宮れいと金子理江によるREIRIEをはじめ、劇場公演1千回出場を達成したNMB48の石田優美、乃木坂46公式ライバル“僕が見たかった青空”の塩釜菜那、同じく秋元康プロデュースの新グループWHITE SCORPIONのNATSUのロングインタビューも掲載されるなど、充実の一冊となっている。