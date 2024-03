モスバーガーに、国産牛100%使用のパティを使用した「新とびきり」シリーズが2024年3月27日(水)より登場!

定番商品となる「新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」と、5月中旬までの期間限定で「新とびきりベーコン&チーズ 〜北海道チーズ〜」が販売されます。

モスバーガー「新とびきり」シリーズ

発売日:2024年3月27日(水)

販売店舗: 全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

モスバーガーは、日本の良さを存分に楽しめる高付加価値バーガーとして、国産牛100%使用のパティを使用した“新とびきり”シリーズを発売!

しっかりとした肉感が楽しめる国産牛使用のパティと、契約農家の国産生野菜や北海道産チーズという、日本生まれのモスバーガーならではの組み合わせにより、肉々しさとジューシーさを兼ね備えた、日本のグルメバーガーに仕上げられています。

国産牛100%のパティは、肉と脂をバランスよく配合することで、肉の食感がしっかりと感じられる、食べ応えがありながら脂の旨みも楽しめるパティです。

定番商品として発売する「新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」に加え、「新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」に厚切りベーコンを合わせた期間限定商品「新とびきりベーコン&チーズ 〜北海道チーズ〜」も販売されます。

春の新生活に向けて、プレミアムなハンバーガーを楽しめます☆

新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜

価格:690円(税込)

グリーンリーフとトマトの上に、国産牛100%使用のパティ、北海道チーズをのせ、オニオンスライス、燻製の香りを効かせた「新とびきり」シリーズ専用の和風BBQソースを合わせたハンバーガー。

和風BBQソースは、トマトペーストやケチャップ、マスタードをベースに、醤油や味噌を加えた、なじみ深い味わいです。

パティは、食べ応えがありながら脂の旨みも楽しめるよう、バランスよく配合されています。

ゴーダ、チェダー、パルメザンなど複数のチーズを使用した、パティに負けない風味とコクの強い北海道チーズが使われています。

国産牛パティの旨みと和風BBQソースのスモーキーな香り、そしてチーズの風味が食欲をそそる贅沢な一品です☆

新とびきりベーコン&チーズ 〜北海道チーズ〜

価格:760円(税込)

販売期間:2024年3月27日(水)〜5月中旬

「新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」に、食べ応えのある厚みにカットしたオリジナルのベーコンを加えたハンバーガー。

ベーコンは、スモークチップの燻製で香りづけをし、ジューシーに焼き上げています。

ボリュームのあるパティに厚切りベーコンを贅沢に使用したハンバーガーは、手に持つとずっしりとした重さを感じる、食べ応え満点の商品です☆

定番商品として、しっかりとした肉感が楽しめる国産牛100%のパティと、濃厚なチーズのコンビネーションを楽しめる新シリーズが登場。

モスバーガー「新とびきり」シリーズは、2024年3月27日(水)より発売です☆

