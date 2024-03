ZEROBASEONE、日本1stシングル「ゆらゆら -運命の花-」がオリコンデイリーランキングで初登場1位を獲得！

“第5世代K-POPグローバルボーイズグループ”ZEROBASEONEが3月20日(水)にリリースした、日本デビュー作品となる日本1stシングル「ゆらゆら -運命の花-」の推定売上枚数が187,694枚を記録し、3月19日付のオリコンデイリーシングルランキングで初登場1位を獲得した。彼らは韓国でデビューと同時に2作連続ダブルミリオンセラー達成、有数の授賞式で各種新人賞を総なめしたグローバルメカルーキー。そんな彼らの日本1stシングルのタイトル曲「ゆらゆら -運命の花-」は、2023年7月に発売された韓国のデビュー曲「In Bloom」のスピンオフ楽曲だ。彼らの新しい旅路を前に、ときめきで溢れる感情をドラム&ベース(Drum & Bass)にトラップ(Trap)サウンドで表現し、ZEROBASEONEならではのきらびやかさが込められている。

3月8日(金)0時にオフィシャルYouTubeチャンネルでミュージックビデオが公開されると、24時間を経たずして100万回を達成。現在までに436万回再生を超えている。配信チャートも好調で、同日先行配信が開始されるとiTunesのK-POPトップソング・ランキングで1位、LINE MUSICのリアルタイムソングTOP100でも1位を獲得。各配信チャートで好調さを見せ(パッケージの予約枚数が発売前の段階で35万枚を突破)、ZEROBASEONEの記録に注目が集まる中、3月19日付オリコンデイリーシングルランキングでは初登場で推定売上枚数が187,694枚を記録し、見事1位を獲得した。日本のメディアへの出演も活発で、3月16日(土)にNHK「Venue101」で「ゆらゆら -運命の花-」を世界初披露すると、放送終了後には大きな反響を呼んだ。さらに、今週3月22日(金)にはテレビ朝日「ミュージックステーション」に生出演する他、TBS「CDTVライブ!ライブ!」への出演、更には自身初の地上波冠番組の放送なども控えており、これから日本で更なる人気を集めるとみられる。また今週3月23日(土)24日(日)には、日本で初となるファンコンサート「2024 ZEROBASEONE FAN-CON IN JAPAN」を横浜・Kアリーナにて開催。2日間、計3公演の約5万席がすでにソールドアウトとなっており、加速し続けるZEROBASEONEの勢いに注目だ。

■リリース情報

日本1stシングル「ゆらゆら -運命の花-」

発売中



〇初回生産限定盤A(CD+DVD)

BVCL-1376 / 1,800円(税込)



【CD】

M1 ゆらゆら -運命の花-

M2 In Bloom(Japanese ver.)

M3 CRUSH(Japanese ver.)



【DVD】

Japan Debut Behind収録予定

(ジャケット・MV撮影メイキング映像ほかを予定)



【封入内容】

・応募抽選券(シリアルナンバー)

・初回生産限定盤A ver. ソロフォトカード全9種中1枚(W55mm×H85mm)

・三つ折り歌詞ブックレット



※デジパック仕様



〇初回生産限定盤B(CD+Photobook)

BVCL-1378 1,800円(税込)



【CD】

M1 ゆらゆら -運命の花-

M2 In Bloom(Japanese ver.)

M3 CRUSH(Japanese ver.)



【Photobook】

36P撮りおろしフォトブック



【封入内容】

・応募抽選券(シリアルナンバー)

・初回生産限定盤B ver. ソロフォトカード全9種中1枚(W55mm×H85mm)

・三つ折り歌詞ブックレット



※三方背・デジパック仕様



〇通常盤(CD)

BVCL-1380 1,300円(税込)



【CD】

M1 ゆらゆら -運命の花-

M2 In Bloom(Japanese ver.)

M3 CRUSH(Japanese ver.)



【封入内容】

・応募抽選券(シリアルナンバー)※初回仕様のみ

・通常盤ver. ユニットフォトカード全9種中1枚(W55mm×H85mm)※初回仕様のみ

・12P歌詞ブックレット



〇ソロ盤(CD)完全生産限定盤

メンバー別ソロジャケット(全9種)各1,300円(税込)



【CD】

M1 ゆらゆら -運命の花-

M2 In Bloom(Japanese ver.)

M3 CRUSH(Japanese ver.)



【封入内容】

・応募抽選券(シリアルナンバー)

・ソロ盤ver. ソロフォトカード全9種中1枚(W55mm×H85mm)

・12P歌詞ブックレット



※ソロ盤ver. ソロフォトカード全9種は、BVCL-1381〜1389共通の絵柄となります。



SUNG HAN BIN ver.

BVCL-1381



KIM JI WOONG ver.

BVCL-1382



ZHANG HAO ver.

BVCL-1383



SEOK MATTHEW ver.

BVCL-1384



KIM TAE RAE ver.

BVCL-1385



RICKY ver.

BVCL-1386



KIM GYU VIN ver.

BVCL-1387



PARK GUN WOOK ver.

BVCL-1388



HAN YU JIN ver.

BVCL-1389



