サンリオは、2024年の「ハローキティ」の50周年を記念した「ハローキティ HELLOみんな!デザインシリーズ」を、全国のサンリオショップ、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップなどで発売!

サンリオのキャラクターが「ハローキティ」の耳とリボンがついたカチューシャをつけた特別デザインの、ぬいぐるみやマスコットホルダー、アクリルスタンドなど、全29品が展開されます☆

サンリオ ハローキティ50周年企画「HELLO みんな!デザインシリーズ」

サンリオオンラインショップ発売日:2024年4月4日(木)10:00〜販売個数制限:2024年4月4日(木)〜4月10日(水)までは、一人各アイテム各キャラクター2個まで(シークレットミニアクリルスタンドは各25個まで、シークレットキーホルダーは10個まで)の販売となります※状況により、予告なく制限が変更になる場合がありますサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか(※一部取り扱いのない店舗もあります)発売日:2024年4月5日(金)販売個数制限:2024年4月5日(金)〜4月11日(木)までは、一人各アイテム各キャラクター2個まで(シークレットミニアクリルスタンドは各25個まで、シークレットキーホルダーは10個まで)の販売となります・複数人分まとめてのお会計や並び直しは遠慮ください・4月5日(金)〜4月11日(木)までは店頭並びに電話での取り置きは遠慮ください・在庫についての問合せに関しては状況により対応できない場合があります・状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合があります

サンリオから、2024年の「ハローキティ」の50周年を記念した「ハローキティ HELLOみんな!デザインシリーズ」が登場!

今回使用している「ハローキティHELLOみんな!デザイン」には、「ハローキティ」とお揃いの耳とリボンのついたカチューシャをつけオーバーオールを着た50キャラクターが登場します。

「ハローキティの50周年をお祝いしようとキャラクターたちが大集合。ドレスコードはハローキティ!大好きなハローキティになりきってみんなでお祝いしよう!」というストーリーが込められています。

今回のシリーズでは、サンリオのキャラクターたちがプリントされた特別デザインの洋服を着た「ハローキティ」のぬいぐるみとマスコットホルダーをはじめ、「マイメロディ」や「シナモロール」たちが「ハローキティ」とお揃いのカチューシャをつけたマスコットホルダーを8キャラクターでラインナップ。

そのほか、50キャラクターが楽しめるメモやシール、アクリルスタンドなど、全29品が展開されています☆

ハローキティ ぬいぐるみ

価格:3,696円(税込)

「ハローキティ50周年」を表現したリボンをつけて、ハートを抱きしめている「ハローキティ」のぬいぐるみ。

サンリオのキャラクターたちがプリントされた特別デザインの洋服を着ています。

ハローキティ カチューシャ

価格:1,980円(税込)

「ハローキティ」になりきれるカチューシャ。

ふわふわな手触りが特徴で、「ハローキティ」のお顔がデザインされています。

「ハローキティ50周年」を表現したリボンも注目ポイントです☆

マスコットホルダー

価格:各2,200円(税込)

種類:全8種

「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」8キャラクターのマスコット。

「ハローキティ」は今回の特別デザインの洋服を、「マイメロディ」たちは「ハローキティ」とお揃いの洋服やカチューシャをつけた姿で登場します☆

ビニールフラットポーチ(全8種)

価格:各946円(税込)

メッシュビニール素材を使ったフラットポーチ。

ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」の8デザインです。

トートバッグ

価格:2,497円(税込)

「ハローキティ」のリボンチャームが付いたトートバッグ。

サンリオキャラクターが赤いラインアートで表現されたデザインが印象的。

A4サイズのものが収納可能で、ちょっとしたお出かけなどにも便利に使えます☆

ポーチ

価格:1,980円(税込)

「ハローキティ」とお揃いの衣装を着たサンリオキャラクターズが描かれたポーチ。

「ハローキティ50周年」をイメージしたリボンの引き手がかわいい!

内ポケットと、外ポケットが各1つずつ付いています。

ビニールショルダーバッグ

価格:1,496円(税込)

「ハローキティ」とお揃いの衣装を着た「サンリオキャラクターズ」デザインのショルダーバッグが登場。

メッシュビニールの生地に「ポムポムプリン」や「クロミ」「ウサハナ」「KIRIMIちゃん」「こぎみゅん」たちが散りばめられています。

ショルダーバッグの肩紐部分は、「ハローキティ」のお顔とネームロゴデザインです。

フェイスタオル

価格:1,342円(税込)

大きな「ハローキティ」のお顔デザインが目を惹くフェイスタオル。

白を基調としたタオル地に、「ハローキティ」の衣装を着たサンリオキャラクターたちが描かれているのが特徴です。

ハンドタオル

価格:880円(税込)

白地のタオルに赤のラインを引いた、格子模様のハンドタオル。

「ハローキティ」のカチューシャを身につけたサンリオキャラクターたちが様々なポーズで並んでいます。

ミルクやリンゴ、リボンなど「ハローキティ」を思わせるモチーフもデザインのポイントです。

デザインペーパー&袋セット

価格:1,298円(税込)

50キャラクターの柄がぎっしりはいったデザインペーパー&袋セット。

デザインペーパーと袋、メッセージカードとシールがセットになっています。

デザインペーパーはプレゼントの包み紙や撮影の背景シートに、袋はL版サイズの写真やハガキが入る大きさなので推し活の便利グッズとしても使えます。

メモ

価格:660円(税込)

50キャラクターのデザインが楽しめるメモ。

「ハローキティ」や「マイメロディ」「ハンギョドン」たちが大きく配された柄のほか、「ハローキティ」がひょっこりお顔を覗かせるシンプルなデザインも用意されています。

ファイル入りシールセット

価格:792円(税込)

サンリオの50キャラクターが描かれたファイルとシール3枚のセット。

シールは大きいものから小さいものまで様々なデザインがあるので、デコレーションなど豊富な用途で楽しめます。

シークレットキーホルダー(全10種)

価格:各880円(税込)

「ハローキティ」「マイメロディ」「ポチャッコ」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「ハンギョドン」「あひるのペックル」「タキシードサム」全10キャラクターのキーホルダー。

それぞれ紙袋に入ったり、木馬や三輪車、飛行機に乗っていたりと、サンリオキャラクターたちのかわいい姿をデザイン。

お気に入りのカバンなどに付けて、一緒にお出かけができます☆

※中身は選べません

シークレットミニアクリルスタンドA(全25種)

価格:各440円(税込)

キャラクターラインナップ:全25キャラクター

ハローキティ&タイニーチャムチョコキャットチアリーチャムパウピポけろけろけろっぴウィッシュミーメルるるる学園ポチャッコゴロピカドンニャニィニュニェニョンおさるのもんきちルロロマニックポムポムプリンバニー&マッティいちごの王さまKIRIMIちゃん.ぽこぽん日記チャーミーキティバッドばつ丸シナモロールディアダニエルウィンキーピンキーシュガーバニーズウメ屋雑貨店マシュマロみたいなふわふわにゃんこ

ミニサイズのアクリルスタンド。

サンリオの人気キャラクターのほか、 「ウメ屋雑貨店」など1980〜90年代のキャラクターもラインナップ!

キャラクターたちがちょこんと座ってこちらを見つめている姿をデスクなどに飾って楽しめます。

※中身は選べません

シークレットミニアクリルスタンドB(全25種)

価格:各440円(税込)

キャラクターラインナップ:

ハローキティマロンクリームコロコロクリリンあひるのペックルザシキブタマイスウィートピアノみんなのたあ坊こぎみゅんまるもふびよりウサハナパティ&ジミーぼんぼんりぼんハミングミントコロちゃんリトルフォレストフェロォぱんくんちリトルツインスターズたらいぐまのらんどりータキシードサムハンギョドンシュガークリームパフマイメロディパタパタペッピークロミウィアーダイナソアーズ!

全25キャラクターのミニサイズアクリルスタンド。

「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」「ハンギョドン」「こぎみゅん」など人気キャラクターのほか、懐かしのキャラクターも勢ぞろい☆

※中身は選べません

HELLO みんな!デザインシリーズ連動ノベルティ

サンリオショップ・百貨店のサンリオコーナー配布開始日:2024年3月22日(金)〜なくなり次第終了キャンペーン内容:期間中、店内商品を1点以上購入の方に「ハローキティ 50th 紙製カチューシャ」を1つプレゼントサンリオオンラインショップ(本店・楽天市場店・Yahoo!ショッピング店)配布開始:2024年3月22日(金)発送分〜 なくなり次第終了キャンペーン内容:期間中、サンリオオンラインショップ本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて、1点以上購入で「ハローキティ 50th 紙製カチューシャ」を1つプレゼント

サンリオショップでは、50周年を迎えた「ハローキティ」から、毎月みんなに”ありがとう♡”というコンセプトで毎月キャンペーンを実施しています。

2024年3月は、3月22日(金)より、サンリオショップ、サンリオオンラインショップほかで商品を購入された方に、折ると頭につけることができる「ハローキティ 50th 紙製カチューシャ」を1つプレゼントします。

※数に限りがあります。なくなり次第配付終了

※1人1つまでとなります

※一部対象外商品があります

注文について

※1人1会計につき1つのお届けとなります

※なくなり次第終了となります

※ノベルティ配付終了の案内はできません

※メーカー直送品、予約商品、Sanrio English Masterなど、一部対象外の商品があります

※ノベルティの在庫についての問い合わせには回答できません

※配付開始日は予告なく変更になる場合があります

※ノベルティ対象となる注文に関してのお問い合わせは対応できません

サンリオオンラインショップ本店限定「MY SANRIO」にも「HELLO みんな!」デザインが期間限定で登場

販売期間:2024年4月17日(水)12:00〜2024年12月8日(日)23:59

商品ラインナップ:

・アクリルネームバッジ:1,760円(税込)

・フラットポーチ:3,520 円(税込)

・カードケースホルダー:3,080 円(税込)

オーダー方法:

好きな商品・キャラクター・背景色・フォントを選んだ後、名前などの文字を入力します。注意事項をよく確認し、注文確定後、商品制作がスタート。注文後、約2〜3週間で発送されます。

※注文が集中した際には、予定より遅れて発送となる場合があります

販売店舗:サンリオオンラインショップ本店

※購入にはサンリオの無料会員サービス「Sanrio+」の会員登録・ログインが必要です

サンリオオンラインショップ本店にて展開中の、キャラクターのアートスタンプや背景カラーと文字(アルファベットや数字)を入れて、究極のお気に入りグッズができるカスタマイズサービス「MY SANRIO(マイサンリオ)」

そんな「MY SANRIO(マイサンリオ)」にも、「HELLO みんな!デザイン」を使用した「ハローキティ50周年」記念グッズが登場!

商品ラインナップは、アクリルネームバッジ、フラットポーチ、カードケースホルダーの全3種。

アクリルネームバッジ、フラットポーチ、カードケースホルダーの3種の商品に、HELLO みんな!デザインに登場する50キャラクターのアートスタンプから1アイテム最大4キャラクターまで選択できます。

※アクリルネームバッジは1キャラクターのみ選択可能

サンリオのなかまキャラクターたちが「ハローキティ」になりきって50周年をお祝いするデザインのグッズ。

2024年4月4日(木)から順次発売される、サンリオ「HELLO みんな!デザインシリーズ」の紹介でした☆

