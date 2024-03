全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

ジョージ・ルーカスが生んだ銀河は未だ広がり続け、『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』などのアニメーションシリーズや、『マンダロリアン』シリーズなどのオリジナルドラマシリーズで正史と繋がる物語の数々を世に送り出し続けています。

そんな「スター・ウォーズ」シリーズ最新作として、オリジナルドラマシリーズ「アコライト」が、2024年6月5日(水)より「ディズニープラス」にて独占配信決定!

オリジナルドラマシリーズ「アコライト」では、『スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード1)』の約100年前、ジェダイの黄金期を舞台に、銀河の謎とダークサイドの勃興、そしてシスの台頭が描かれます☆

スター・ウォーズ オリジナルドラマシリーズ『アコライト』

配信日:2024年6月5日(水)よりディズニープラスにて初回2話日米同時独占配信開始

“完璧なスター・ウォーズ”と批評家やファンからも大絶賛され、若き日のルーク・スカイウォーカーが登場した『マンダロリアン』シリーズ、映画では描かれていないオビ=ワン・ケノービとダース・ベイダーの知られざる過去が明かされた『オビ=ワン・ケノービ』など、正史と深いつながりを持つ物語を描いてきたオリジナルドラマシリーズ。

その最新作となるのが、ディズニープラスで配信されるオリジナルドラマシリーズ『アコライト』です。

本作は公開25周年を迎える「ファントム・メナス」の約100年前、ダークサイドの影が忍び寄るジェダイの黄金期を舞台に“闇に包まれた”秘密を描くハードアクション・スリラー作品。

本作には、大ヒット韓国ドラマ「イカゲーム」の主演を務め、アジア人で初めてエミー賞の主演男優賞を受賞した俳優イ・ジョンジェさん、

さらに映画『マトリックス』シリーズのトリニティ役で人気の女優キャリー=アン・モスさんも出演。

そして、映画『ハンガーゲーム』に出演し世界中で一躍注目を浴びた女優アマンドラ・ステンバーグがジェダイを襲うミステリアスな女性を演じます。

さらに本作には映画シリーズでチューバッカを演じた俳優ヨーナス・スオタモさんが、ウーキー族のジェダイ・マスターを演じます。

監督を務めるのは、映画『バチェロレッテ ―あの子が結婚するなんて!―』やエミー賞作品賞など4部門にノミネートされた「ロシアン・ドール:謎のタイムループ」の製作総指揮などで知られる女性監督のレスリー・ヘッドランドさん。

幼少期から「スター・ウォーズ」の大ファンだったというレスリー監督は本作について

『アコライト』はまだジェダイにとってとても平和な時代が舞台です。

多くのジェダイが登場する銀河を、ダークサイドの視点で描く物語になっています。

そしてジョージ・ルーカスが影響を受けた黒澤映画や侍映画にインスパイアされ、『用心棒』や『隠し砦の三悪人』などの作品をオマージュしています

と語り、日本文化がより散りばめられた「スター・ウォーズ」の世界が待ち受けている。

「光の時代に闇が生まれる」という言葉の通り、後の「スター・ウォーズ」作品につながる“闇”が徐々に迫りくる。

元ジェダイでありながらダークサイドに堕ちたダース・ベイダーらの“闇”はどうやって生まれたのか?

今後の続報にも期待が高まります☆

日本語字幕入り特報映像

解禁となった特報では、俳優イ・ジョンジェが演じるジェダイ・マスターが若きパダワンたちにフォースを教えている姿から始まります。

銀河には多くのジェダイが存在し、戦争がなく平和に包まれていた“光”の時代。

そこに現れるのが、ロングのドレッドヘアに黒いマスクでナイフを振り回すミステリアスな女性。

彼女は一体何者なのかー。

特報のラストでは多くのジェダイたちがそれぞれのライトセーバーを手に、“赤いライトセーバー”を操る何者かに立ち向かっていくシーンが垣間見え、壮大なアクションにも期待が高まる映像となっています。

ジョージ・ルーカスが創造した「スター・ウォーズ」の始まりを描く壮大なハードアクション・スリラー。

スター・ウォーズ オリジナルドラマシリーズ『アコライト』は、2024年6月5日(水)よりディズニープラスにて、初回2話日米同時独占配信開始です☆

