¹ÎÍ¤¬¹âÃÎ¤ò3-1¤Ç²¼¤·2²óÀï¿Ê½Ð¡ª¥¨¡¼¥¹¡¦üâÈø¶Á¤¬9²ó11Ã¥»°¿¶¤Î´°Åê¤Ç¸Å¹ëÂÐ·èÀ©¤¹¡Ú½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û
¢£Âè96²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ Âè4Æü¡¡¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¡Ý¹âÃÎ¡Ê¹âÃÎ¡Ë¡Ê21Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¹»Æ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¹Åç¤Î¹ÎÍ¤¬¹âÃÎ¤ò3¡¼1¤Ç²¼¤·¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¼¡Àï¤Ï25Æü¤Ë¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤ÈµþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÎÂÐÀï¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¹ÎÍ¤Ï1²ó¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤Ë¾è¤¸¤Æ1ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È3²ó¤Ë¤Ï4ÈÖ¡¦ÂþÀÐ´ÓÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î郄Èø¶Á¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÆÀ°Õ¤ÎÂ®µå¤òÉð´ï¤Ë¹âÃÎÁê¼ê¤Ë9²ó¤òÅê¤²11Ã¥»°¿¶¤Ç1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
3Ç¯Ï¢Â³27²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¢½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç3²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¡¢¹Åç¤Î¹ÎÍ¤È3Ç¯Ï¢Â³21²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¢¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡1²ó¤Î¹âÃÎ¡£¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ê¸Å¹ëÆ±»Î¤Î°ìÀï¡£
1²óÉ½¡¢¹ÎÍ¤ÏÀèÆ¬¤ÎÉÍËÜÍÚÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¹âÃÎ¤ÎÀèÈ¯¡¢ÄÔ°ææÆÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¡¢±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢2ÈÖ¤ÎÅÄÂ¼²Æ²ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¡£¤³¤ì¤òÄÔ°æ¤¬°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¡¢ÆóÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÉÍËÜ¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß¡¢¹ÎÍ¤¬1-0¤ÈÀèÀ©¤¹¤ë¡£
1²óÎ¢¡¢¹ÎÍ¤ÎÀèÈ¯¤Ï郄Èø¶Á¡Ê3Ç¯¡Ë¡£ÆÀ°Õ¤ÎÂ®µå¤òÉð´ï¤ËÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò»°¿¶¡£Â³¤¯2¿Í¤òÂ®µå¤ÇµÍ¤Þ¤é¤»ÆâÌî¥´¥í¤È¡¢»°¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¤ëÀä¹¥¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£
3²óÉ½¡¢¹ÎÍ¤ÎÀèÆ¬¡¢ÅÄÂ¼²Æ²ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥³¡¼¥¹¤ËµÕ¤é¤ï¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£°ì»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢4ÈÖ¡¢ÂþÀÐ´ÓÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î½éµå¡¢¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÇÆóÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÅÄÂ¼¤¬»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤ë¡£¤³¤³¤ÇÂþÀÐ¤¬º¸±Û¤¨¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£
¹ÎÍ¤ÎÀèÈ¯¡¢郄Èø¤Ï2²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢3²ó¤Ë¤Ï°ì»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Í·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¹âÃÎ¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£4²ó°Ê¹ß¤â140¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÂ®µå¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ëÊÑ²½µå¤Ç¹âÃÎÂÇÀþ¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤º¡¢¥¼¥í¹Ô¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¡£郄Èø¤Ï7²ó¡¢ÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤¬¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¢Ã«¸ýÈ»ÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÅê¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¹âÃÎ¤ËÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£
¹ÎÍ¤Ï8²óÎ¢¤ËÌ£Êý¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²óÉ½¡¢°ì»à»°ÎÝ¤Ç9ÈÖ¡¦ÇòÈ±Îí»Î¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬º¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î郄Èø¤ò±ç¸î¤¹¤ë¡£郄Èø¤Ï9²óÎ¢¤â3¿Í¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤ê¹âÃÎ¤Ë¾¡Íø¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ö¼Ì¿¿¤Ï¹ÎÍ¤ÎÀèÈ¯¡¦郄Èø¶ÁÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë