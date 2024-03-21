【波浪警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表
気象台は、午後1時48分に、波浪警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。
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浜通りでは、22日明け方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■相馬市
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■南相馬市
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■只見町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■南会津町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■柳津町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■三島町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■金山町
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■昭和村
□なだれ注意報
21日にかけて警戒
■広野町
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■楢葉町
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■富岡町
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大熊町
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■双葉町
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■浪江町
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■新地町
□波浪警報【発表】
22日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m