°ÙËöÂç»á¡ÖÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÅ¾¤¬¤µ¤ì¤ë¡× ¿å¸¶ÄÌÌõ²ò¸Û¤á¤°¤ê£´¤Ä¤ÎàÃí°ÕÅÀá
¡¡Î¦¾å£´£°£°£í¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î°ÙËöÂç»á¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£²£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬°ãË¡ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿å¸¶»á¤Ï°ãË¡¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÅÒ¤±¤Çµð³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£´£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÅÅ¿®Á÷¶â¤òÆ±¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÙËö»á¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÂçÃ«¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡Ê¤¤¤ä¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Õ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡°ÙËö»á¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë£²£°ÂåÁ°È¾¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î£´ÅÀ¤òÎóµó¡£
¡ÖÀèÇÚ¤äÀÎ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬ÊÝ¸±¤òÇä¤ê¤Ë¤¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤òÂß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤ë¡×
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î¿Í¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¾Ò²ð¤¹¤ë¿Í¤ÏÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡×
¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»öÌ³½ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¡×
¡Ö²ñ¼Ò¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³ô¼ç¤ÎÈæÎ¨¤¬·è¤Þ¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅÄ¼Ë¤Ç°é¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢ÀÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁÇÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÅ¾¤¬¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°ÙËö»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¤Ïº£ÅÙ¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ô¿Í¤À¤±¤Ç¸Ç¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¿ÈÆâ¤È¶á¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ÆÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¾â¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤½¤ì¤¬¶¥µ»¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë£²£°Âå¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¼ã¤¤»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡ÖÁêÃÌ¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ë¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎàÀ¸¤¤Å¤é¤µá¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£