Apple以外の企業がiOS向けのアプリストアを運営できることが決まった欧州連合(EU)圏内で、Epic Gamesが独自のアプリストアを提供するための準備を進めています。新たに、Epic Gamesはアプリ開発者から徴収する手数料について明らかにしました。Epic Games to Charge 12% Fee for App Sales From Alternative iPhone Store - MacRumors

https://www.macrumors.com/2024/03/20/epic-games-store-fee/The Epic Games Store is coming to Androidhttps://9to5google.com/2024/03/20/epic-games-store-android-2/Epic Gamesによると、モバイル版のEpic Games Storeを通じて有料アプリを配信する開発者は、Epic Gamesに対して収益の12%を手数料として支払う必要があるとのこと。これはPC向けに展開されているEpic Games Storeの手数料と同じ額です。ただし、iOS版のEpic Games Storeでは、AppleがEUのデジタル市場法(DMA)に対応するために制定した「Core Technology Fee(CTF:コアテクノロジー料)」が追加で請求されることになります。CTFは「サードパーティー製アプリストアで配布されるiOSアプリに対して、過去12ヶ月間に年間100万インストールを超えた場合、1インストールごとに0.5ユーロ(約80円)の支払いを義付ける」というルールであり、条件に当てはまったアプリの開発者は該当する手数料をAppleに支払う必要があります。Appleはテクノロジー企業を規制するEUの法律「デジタル市場法(DMA)」の対象となったため、自社アプリストアのApp Storeで徴収する手数料の見直しを図ったほか、EU圏内においてはApp Store以外のアプリストアの運営を認める方針を示しました。見直し後のApp Storeの手数料は、既存の15%〜30%から変わらないままか、10%〜17%に引き下げる代わりにCTFを支払うかの選択肢が用意されています。CTFについては「インストール数が200万回を超えると年間約50万ユーロ(約8200万円)もの手数料を支払う羽目になる」との試算もあり、大規模な企業でないかぎり支払うのは酷だとの声もあります。これを踏まえて開発者は、App Storeで既存の契約のままアプリを配信するか、それともメインの手数料を下げてCTFを支払う契約を行うか、はたまたEpic Gamesのような外部のストアでCTFを支払って配信するかの決断を迫られています。なお、アプリの収益とは別にアプリ内課金についても手数料が請求される場合がありますが、App StoreとEpic Gamesストアの両方とも、外部の決済システムを使う場合は手数料を請求しないと定めています。Epic Gamesは「Epic Games Storeでは、PCとMacで有料アプリを配信する開発者に対して88%/12%の収益分配を行っており、モバイルプラットフォームでもそれは継続されます。開発者は、無料アプリを配信するためにEpicに何かを支払う必要はありません。デベロッパーがアプリ内課金を提供する場合、88/12の収益配分で当社の決済処理システムを利用するか、サードパーティの決済処理会社を利用して100%の収益を確保するかを選択できます」と述べました。2024年3月18日から5日間にわたり開催されているGame Developers Conference(GDC) 2024において上記モバイル版ストアについて紹介したEpic Gamesは、新たに「Android向けにもEpic Games Storeを導入する」と発表しています。Android版のEpic Games Storeについても、手数料は12%となるとのことです。