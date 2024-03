スシローにて、2024年で20周年を迎えたハンティングゲーム『モンスターハンター』とのコラボレーションが、2024年3月27日(水)よりスタート!

期間中は、コラボピックやコラボステッカー付きの限定メニューが多数登場します☆

スシロー『モンスターハンター』コラボ

コラボ期間:2024年3月27日(水)

実施店舗:全国のスシロー ※持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では実施しません

「スシロー」にて、カプコンが手掛けるハンティングアクションゲーム『モンスターハンター』とのコラボ企画を開催!

『モンスターハンター』は、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。

2004年の第1作発売以来、ネットワークを介して「他のプレイヤーと協力して強大なモンスターに挑む」というプレイジャンルを確立し、2024年でシリーズ20周年を迎えます。

今回のコラボ期間中は、コラボピックやコラボステッカーが付いた限定メニューが目白押し!

そのほか、お寿司を楽しめるだけでなく、お寿司といっしょに楽しめるコンテンツが盛りだくさんです☆

コラボピック付きメニュー

今回のコラボを記念した、『モンスターハンター』の世界観を表現したコラボピックが付いたメニューが登場します。

コラボピックは全14種類あり、ランダムで提供されます☆

※コラボピック(全14種)は対象商品1点につき、ランダムで1枚プレゼント

※仕入状況・販売状況により、予告なく販売を中断、または終了する場合があります

※写真はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります

※仕入状況・販売状況により、使用する食材が変わる場合があります

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です

※一部店舗では、品目・価格が異なります

モンハン 討伐報酬の炙り肉盛り

価格:260円(税込)

※一部店舗では、270円(税込)、290円(税込)での提供となります

販売期間:2024年3月27日(水)〜販売予定総数44万食が無くなり次第終了

「モンハン 討伐報酬の炙り肉盛り」は、牛塩カルビに玉ねぎスライス、マヨネーズ、その上にチーズをのせて炙ったグリルチキンを重ねたスタミナ満点の肉すしです!

※1日の販売数に限りがあります

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインは選べません

※お持ち帰り・デリバリー対象外です

※生の玉ねぎを使用しています

モンハン 一狩り後の休息 〜ハンターの灯火〜

価格:360円(税込)

※一部店舗では、370円(税込)、390円(税込)での提供となります

販売期間:2024年3月27日(水)〜販売予定総数21万食が無くなり次第終了

ゲームの中で登場する焚火をイメージした「モンハン 一狩り後の休息〜ハンターの灯火〜」

まぐろとたくあん、とろろ、いくらで燃え盛る炎を、きゅうり巻と鉄火巻で武器を表現した創作すしです。

※1日の販売数に限りがあります

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインは選べません

※お持ち帰り・デリバリー対象外です

※たくあんを使用しています

※ししゃもこを使用しています

モンハン 上手に焼けました〜!骨付きチキン

価格:390円(税込)

※一部店舗では、400円(税込)、420円(税込)での提供になります

販売期間:2024年3月27日(水)〜販売予定総数40万食が無くなり次第終了

“肉巻き”のミニゲームをイメージした、ワイルドな山賊焼きを思わせる、甘辛醤油の骨付きチキン「モンハン 上手に焼けました〜!骨付きチキン」です。

※1日の販売数に限りがあります

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインは選べません

※お持ち帰り・デリバリー対象外です

「モンハン」コラボステッカー付きメニュー

コラボステッカーが付いた、お寿司の盛り合わせが登場!

※コラボステッカーは対象商品1点につき、ランダムで1枚プレゼント

※各店舗、手配総数が無くなり次第、終了

※本キャンペーンについて(全部または一部)事前に通知することなく変更または中止することがあります

※コラボステッカーの付いていない「天然インド鮪6貫盛り」も販売しています。注文の際は注意をしてください

※コラボステッカー付きと記載された商品が注文画面にない場合、その店舗でのコラボステッカー付き「天然インド鮪6貫盛り」の販売が終了している可能性があります

※お持ち帰り専門店「スシローTo Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※一部店舗では、品目・価格が異なります

※写真はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります

モンハンコラボステッカー付き 天然インド鮪6貫盛り

価格:1,180円(税込)

※一部店舗では、1,210円(税込)、1,270円(税込)での提供です

販売期間:2024年3月27日(水)〜

「モンハンコラボステッカー付き 天然インド鮪6貫盛り」(ステッカーの種類は全17種)は、上質な脂の甘みが特長の天然インド鮪を部位や仕立てを変えて食べ比べできる一皿。

コラボステッカーがランダムで1枚付いています。

※ステッカー手配総数10.8万食が無くなり次第終了

※仕入状況・販売状況により、盛り合わせ内容が変更になる場合があります

※1日の販売数に限りがあります

「スシロー×モンスターハンター レイトウマグロ大剣リュック」が当たるキャンペーン

応募期間:2024年3月27日(水)〜2024年4月21日(日)

コラボステッカーを手に入れると、抽選で100名に「スシロー×モンスターハンター レイトウマグロ大剣リュック」が当たるキャンペーンに参加できます。

「モンハンコラボステッカー付き 天然インド鮪6貫盛り」に付いてくるコラボステッカーの裏面の二次元コードを読み取って応募可能。

当落発表はその場で確認することができ、利用可能期間中何度でも使用できる「スシロー5%OFFクーポン(※)」を参加した方全員が受け取ることができます。

インパクト抜群の、全長約1.8mの「レイトウマグロ大剣リュック」

作中で登場する武器をイメージした、「モンスターハンター」ファン必見のアイテムです☆

※「スシロー5%OFFクーポン」利用可能期間:2024年4月22日(月)〜5月31日(金)

※「スシロー5%OFFクーポン」は、「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」では使用できません

※「スシロー5%OFFクーポン」は、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では利用できません

※写真はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります

※持ち運びされる際は、狭い場所での使用は避け、周りの方に十分に注意ください

「モンハンNow」コラボステッカー付きメニュー

「モンスターハンターNow」のコラボステッカーがついたメニューも登場。

コラボステッカーのデザインは全5種で、対象メニューにランダムで1枚付きます。

※コラボステッカーは対象商品1点につき、ランダムで1枚プレゼント

※各店舗、手配総数が無くなり次第、終了です

※本キャンペーンについて(全部または一部)事前に通知することなく変更または中止することがあります

※コラボステッカーの付いていない「天然インド鮪6貫盛り」も販売しています。注文の際は注意してください

※コラボステッカー付きと記載された商品が注文画面にない場合、その店舗でのコラボステッカー付き「天然インド鮪6貫盛り」の販売が終了している可能性があります

※お持ち帰り専門店「スシローTo Go」「京樽・スシロー」は対象外です

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※一部店舗では、品目・価格が異なります

※写真はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります

モンハンNowコラボステッカー付き 天然インド鮪6貫盛り

価格:1,180円(税込)

※一部店舗では、1,210円(税込)、1,270円(税込)での提供です

販売期間:2024年3月27日(水)〜

天然インド鮪の食べ比べが出来る一皿。

「ディアブロス」や「リオレウス」「ジンオウガ」など「モンハンNowコラボステッカー」付きです。

※ステッカー手配総数5.4万食が無くなり次第終了

※仕入状況・販売状況により、盛り合わせ内容が変更になる場合があります

※1日の販売数に限りがあります

※お持ち帰り・デリバリー対象外です

「モンスターハンターNow」のゲーム内アイテムがもらえるキャンペーン

アイテム引き換え期間:2024年3月27日(水)〜4月21日(日)

交換方法:

ウェブサイトにアクセスしますモンスターハンターNowへアクセスする際と同じアカウント情報を使用してログインしますプロモーションコードを入力。空白が含まれていないことを確認してくださいプロモーションコードの交換に成功すると、アイテムがアプリ内でダイアログ表示と共に追加されます

「モンスターハンターNow」で使えるゲーム内アイテムが必ずもらえるキャンペーンを実施!

キャンペーン開催中に「モンハンNowコラボステッカー付き 天然インド鮪6貫盛り」に付いてくるコラボステッカーの裏面の二次元コードを読み取ると、「モンスターハンターNow」で使えるゲーム内アイテムが必ずもらえるキャンペーンです。

また、参加された方全員に、利用可能期間中何度でも使用できる「スシロー5%OFFクーポン」(※)もプレゼントされます。

※「スシロー5%OFFクーポン」利用可能期間:2024年4月22日(月)〜5月31日(金)

※「スシロー5%OFFクーポン」は、「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」では使用できません

※「スシロー5%OFFクーポン」は、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では利用できません

スペシャルコラボ店舗

実施店舗・期間:

・スシロー浅草六区店(東京都):2024年3月27日(水)〜4月21日(日)

・スシローお初天神通り店(大阪府):2024年3月27日(火)〜4月23日(火)

東京都&大阪府の2店舗で、『モンスターハンター』の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗を期間限定で展開!

※コラボ商品の販売は4月21日(日)までですが、各商品、販売予定総数が完売次第終了です

20周年を迎えた『モンスターハンター』と、2023年に40周年を迎えた「スシロー」のスペシャルコラボ!

スシロー×『モンスターハンター』のコラボレーションは、全国のスシロー店舗にて2024年3月27日(水)より開催です☆

