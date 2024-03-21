【北条司展】『シティーハンター』『キャッツ・アイ』貴重原画をお披露目！
漫画出版社のコアミックスが2024年4月17日より漫画をテーマとしたアートギャラリー「GALLERY ZENON」をオープンする！ 記念すべきギャラリーの第1回は、『シティーハンター』や『キャッツ・アイ』でお馴染みの漫画家・北条司の「北条司展」に決定した。
日本が世界に誇る「MANGA」をアートとして魅せ、東京・吉祥寺から世界へ賑わいとムーブメントを発信するフラッグシップギャラリー「GALLERY ZENON」がオープンする。
記念すべき第1回目の展示企画は『シティーハンター』『キャッツ・アイ』などの作品で世界的に人気の漫画家・北条司先生のデビュー作から読切、短編作品まで初公開となる貴重な原画が展示される。
展示作品は1980年の『おれは男だ！』から『キャッツ・アイ』『シティーハンター』と始まり、『Angel Heart 2ndシーズン』までの最新作まで網羅する予定とのこと。
前期、後期で展示作品が変わってくるので、ぜひとも両方チェックしておきたい。
会期は前期が2024年4月17日（水）〜5月19日（日）、後期は2024年5月22日（水）〜6月23日（日）まで。
☆北条司の貴重な生原画やイラスト・カットを見る（写真6点）＞＞＞
（C）北条司 ／コアミックス
【開催概要】
GALLERY ZENONオープン記念企画「北条司展」
場所：GALLERY ZENON （〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-11-1）
＜会期＞
前期2024年4月17日（水）〜5月19日（日）※火曜定休
後期2024年5月22日（水）〜6月23日（日）※火曜定休
主催：コアミックス
☆公式WEBサイト＞＞＞
☆公式X：@GalleryZenon
（C）北条司 ／コアミックス
日本が世界に誇る「MANGA」をアートとして魅せ、東京・吉祥寺から世界へ賑わいとムーブメントを発信するフラッグシップギャラリー「GALLERY ZENON」がオープンする。
記念すべき第1回目の展示企画は『シティーハンター』『キャッツ・アイ』などの作品で世界的に人気の漫画家・北条司先生のデビュー作から読切、短編作品まで初公開となる貴重な原画が展示される。
前期、後期で展示作品が変わってくるので、ぜひとも両方チェックしておきたい。
会期は前期が2024年4月17日（水）〜5月19日（日）、後期は2024年5月22日（水）〜6月23日（日）まで。
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（C）北条司 ／コアミックス
【開催概要】
GALLERY ZENONオープン記念企画「北条司展」
場所：GALLERY ZENON （〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-11-1）
＜会期＞
前期2024年4月17日（水）〜5月19日（日）※火曜定休
後期2024年5月22日（水）〜6月23日（日）※火曜定休
主催：コアミックス
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☆公式X：@GalleryZenon
（C）北条司 ／コアミックス