RADWIMPSが4月3日(水)にリリースするライブ映像作品『BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023』より、「なんちって」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

『BACK TO THE LIVE HOUSE TOUR 2023』は、昨年6月から全国5箇所10公演で行われたRADWIMPSの8年ぶりの国内ライブハウスツアー。4月3日(水)にリリースになる映像作品には、2023年7月5日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演の模様を、アンコール含む全21曲収録。本編には「なんちって」「me me she」「俺色スカイ」など、最近のツアーでは久しく演奏されていなかった懐かしい楽曲や初披露の楽曲を余すところなく収録。ラッパーのZORNがサプライズでゲスト出演した最新曲の「大団円 feat.ZORN」もアンコールに収録されている。

また、特典映像として、十明とaoがゲスト参加した2023年7月4日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)公演の「すずめ feat.十明」「KANASHIBARI feat.ao」の映像も収録。

そして、映像作品と同タイミングで、収録タイトル全曲のライブ音源も各主要配信サイトでデジタル配信リリースすることも決定。ライブ音源のみ特別に2023年7月11日に行われたZepp Fukuoka公演の「ものもらい」が追加収録される。

現在中南米ツアー中のRADWIMPSは、4月から5月にかけて日本公演含むアジア7つの国と地域を巡るワールドツアーも開催する。