¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Ê¡¦¥«¥ó¥»¥í¡¡£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É½ä¤ëÈ¯¸ÀÊªµÄ¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï£²£µ¡Á£³£²ºÐ¡×
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Ä£Æ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥ó¥»¥í¡Ê£²£¹¡á¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤Ë¤è¤ë¡¢Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê£³£¹¡á¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬Æ±¹ñÆâ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤È¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦º£·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ò¹µ¤¨¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹ñ±ÄÊüÁ÷¡Ö£Ò£Ô£Ð¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¥ó¥»¥í¤Ï£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤Ï½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢£±£µÇ¯´Ö¥á¥Ã¥·¤È¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï£²£µºÐ¤«¤é£³£²ºÐ¤Î´Ö¤À¡£Èà¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤À¤¬¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤Ë´°Á´¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Ïà£Ã¥í¥ÊÈãÈ½á¤È¤â²ò¼á¤µ¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢£³£¹ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÍê¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥«¥ó¥»¥í¼«¿È¤Ï¡¢ÀµÏÀ¤ò¸À¤Ã¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤À¤í¤¦¡£