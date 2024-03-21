ÆÈÎ©¤·¤¿¤ß¤ä¤¾¤ó¡¡»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¡Ö¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö£Á£Î£Ú£Å£ÎÌ¡ºÍ¡×¤Î¤ß¤ä¤¾¤ó¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¤¤¤¤â¤ÎÅìµÞÉÔÆ°»º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¡£Ð£Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµÞÉÔÆ°»º¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«±Ø¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝÁ´¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ä»Îà¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£±£²·î¡¢°¦¸¤¡¦¥é¥Ö¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤ä¤¾¤ó¤Ï¡ÖÆ°Êª¤Ã¤ÆËÜÅö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸«¤ë¤ÈÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸¤¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö£±²ó¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¸¤¤Î¥Þ¥Í¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¸À¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤³¤¿¤Þ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ï¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤ä¤¾¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÀõ°æ´ë²è¡×¤òÂà¼Ò¡£¥³¥ó¥Ó¤Ï£³·î£³£±Æü¤Ç²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â£²¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ç¡£º£¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤êÃç¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÊý¸þÀ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¡Ø²ñ¤Ã¤¿»þ¤ËÌ¡ºÍ¤ä¤í¤¦¤è¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¥Î¥ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê½Å¡¹¤·¤¯£²ÅÙ¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤ë»þ¤Ë¡¢¤¤¤¤ÊÌ¤ì¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£¤Ê¤¤¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡Æ±¤¸Êý¸þÀ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Èå«¤¬¿¼¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤¤¼¤áÊý¤È¡¢¤¤¤¤²ò»¶¤Î»ÅÊý¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÃç¤â¤¤¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤Ë¡Ø¤½¤¦¤«¤¸¤ã¤¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¢±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¡Ø¶á¤¯¤ÎÃæ²Ú²°¤Ç¥á¥·¹Ô¤¯¤«¡Ù¤Ã¤Æ¥á¥·¿©¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤½¤ì¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ò»¶ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡Ö¤â¤Ã¤ÈËÍ¤Ï¤ª¶â¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¡Ä¤È¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿©¤Ù¤ì¤ì¤Ð¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢ËÍ¤Í¡¢ÀÎ¡¢ÅÅµ¤Âå¤òÊ§¤¨¤¿¤éºÇ¹â¤Ã¤Æ¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£