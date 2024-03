吉野家は、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションしたアプリポイントキャンペーン『吉野家クロミ化計画』を2024年3月28日(木)11時より開催!

アプリでポイントをためると、今回のキャンペーンのために描き下ろした「クロミ」デザインのホログラムステッカーや豆皿など、かわいさ溢れるオリジナルグッズがもらえるキャンペーンです☆

吉野家 アプリポイントキャンペーン「吉野家クロミ化計画」

期間:2024年3月28日(木)11時〜6月27日(木)20時

特典交換期限:2024年7月11日(木)24時

開催店舗:全国の吉野家店舗(一部『ポイント』を貯めることのできない店舗があります。)

【吉野家】×【クロミ】描き下ろしオリジナルグッズ

今回のキャンペーンのために描き下ろした「クロミ」デザインの限定グッズが登場!

牛丼を持った「クロミ」や、器に入った「クロミ」などのデザインを使ったグッズが展開されています。

「3ポ」を集めると、キラキラ光る「ホログラムステッカー(選べる全3種)」、「9ポ」を集めると「豆皿(選べる全3種)」がもらえます。

「20ポ」の特典は、普段使いもしやすいデザインの「ショルダーバッグ」、「30ポ」の特典は、バッグに付けたら華やかになりそうな「ぬいぐるみキーホルダー カラビナ式(選べる全2種)」です。

さらに、「90ポ」集めると、飾るだけでもお部屋が明るくなりそうな「お部屋ライト」と交換できます。

ここでしか手に入らない、かわいさ溢れる描き下ろしの「クロミ」デザインのオリジナルグッズです☆

※グッズはすべて配送されます

参加方法

吉野家公式アプリをダウンロードし、店舗でのお会計時に、アプリ画面上のキャンペーンバーコードを提示すると、税込500円ごとに「1ポ」がアプリ上に会計日含めて4日以内に付与されます。

各特典の累計ポイントに達したら、𠮷野家アプリ内の専用フォームより申し込み。

特典を交換するとポイントは減算され、再度ポイントを貯めることで特典と交換することができます。

各特典は何度でも交換可能です。

クロミの名前にかけて毎月9日のつく日(9日、19日、29日)に利用すると、通常のポイントにプラスして「1ポ」がプレゼントされます☆

吉野家と、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボした、オリジナルグッズがもらえるアプリポイントキャンペーン。

吉野家の「吉野家クロミ化計画」は、2024年3月28日(木)11時から2024年6月27日(木)20時まで開催です☆

©︎2024 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO.L647115

