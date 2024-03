Metaはヨーロッパで「FacebookとInstagramの両方で広告を削除できる有料プラン」を提供しているのですが、このプランが大幅に値下げされることが明らかになりました。報道によると、Metaが値下げを実施する理由は規制当局からの懸念に対処するためだそうです。Meta offers to almost halve Facebook and Instagram monthly fees | Reuters

https://www.reuters.com/technology/meta-offers-cut-facebook-instagram-monthly-fees-599-euros-2024-03-19/Facebook, Instagram may cut fees by nearly 50% in scramble for DMA compliance | Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2024/03/facebook-instagram-may-cut-fees-by-nearly-50-in-scramble-for-dma-compliance/Ad-free Facebook might get way cheaper to appease EU regulators - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/3/19/24105660/meta-ad-free-subscription-facebook-instagram-gdpr-dma-eu-privacy-regulationFacebookやInstagramといったSNSは、サービス上に表示される広告から得られる収入をベースに運営されています。しかし、FacebookやInstagramの運営元であるMetaは、ユーザー情報の取り扱いでEU一般データ保護規則(GDPR)に準拠するべく、ヨーロッパのユーザーに対してのみ有料での広告削除プランを導入しています。FacebookとInstagramの広告を消せる月額1500円超えの有料プランが発表される - GIGAZINEしかし、Metaの有料広告削除プランは、プライバシー活動家や消費者団体からの批判を集めています。そもそもなぜ消費者団体だけでなくプライバシー活動家からも批判を受けているのかというと、Metaはユーザーの個人情報をアメリカの自社サーバーに送信し、自社の広告サービスに利用しているためです。これがGDPRに抵触するとしてMetaは有料広告削除プランを導入し、個人情報を収集しないプランを導入したわけですが、プライバシー活動家からは「有料広告削除プランに加入しないとプライバシーを保護できない状況を生み出している」として批判されています。そんな有料広告削除プランについて、Metaの幹部が月額利用料を9.99ユーロ(約1640円)から5.99ユーロ(約990円)に値下げする計画を発表しました。これはプライバシーおよび独占禁止法に関する規制当局からの懸念に対処するための施策だそうです。EUの政策執行機関である欧州委員会が開催した公聴会に出席したMetaの弁護士を務めるティム・ラム氏は、「我々は定常状態に到達する必要があるため、しばらくの間そのプロセスを加速したいと考えていました。そこで、有料広告削除プランの単一アカウントに対する価格を9.99ユーロから5.99ユーロに、追加アカウントの場合は4ユーロ(約660円)に値下げすることを提案しました」「これは一般人がこの質のサービスに対して支払うべき金額の中でははるかに低い水準です。これは真剣な提案です。現時点では規制上の不確実性が存在しており、早急に解決する必要があります」と語り、有料広告削除プランの値下げ計画を明かしました。これに対して、オーストリアのプライバシー活動家であるマックス・シュレムス氏は「GDPRでは個人情報の収集に関する同意は『自由に』与えられる必要があります。問題は金額ではなく、『料金を支払えばOK』というアプローチです。たとえそれが自分の意思でないとしても、ユーザーに同意させることが重要であり、自由で真の意味での選択と言えます。金額を変更するだけでこのアプローチが合法になるとは思えません」と述べ、Meta側の対応を非難しました。