怪盗キッドモチーフのポップコーン・バケツも！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』フード

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、『名探偵コナン』をテーマにしたパーク史上初のレギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』がオープン!

エンターテイナーが間近で繰り広げるユニバーサル・スタジオならではのアクション演出と、幅40メートルを超える巨大スクリーンに映し出される3D映像、臨場感あふれる音響・照明・水しぶきやスモークなどの特殊エフェクトの融合により、圧倒的な没入感を楽しめるシアター型ライブ・エンターテイメントです。

今回は、そんな『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』のフードを紹介していきます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』フード

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始日:2024年3月19日(火)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、日本のみならず世界中のファンを熱狂させている『名探偵コナン』をテーマにしたパーク史上初のレギュラーアトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』がオープン!

『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』は、パーク史上初の『名探偵コナン』をテーマとしたレギュラーアトラクション。

大人気キャラクターの「怪盗キッド」や「安室透」の登場で五感がフルに刺激され、未体験の迫力に超興奮できます。

今回は、そんな『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』モチーフのオリジナルフードを紹介していきます。

見た目は子供、頭脳は大人!名探偵コナン・クッキーパイ 〜ミルク&コーヒー〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売場所:カリフォルニア・コンフェクショナリー前フードカート

蝶ネクタイに青いジャケット、まるでコナンそのままのデザート。

首元に添えてコナン君になりきった写真を撮って楽しめます☆

It’s a Show Time! 怪盗キッド・華麗なる肉まん トリュフ風味〜

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売場所:カリフォルニア・コンフェクショナリー前フードカート

怪盗キッドのシンボル、シルクハットが大人気の“まん”に変身!

トリュフ風味の華やかな味わいです。

月下の奇術師 怪盗キッド・ポップコーンバケツ

販売場所:プレイング・ウィズおさるのジョージ横ポップコーンカート

BOXの中にはトリックが…!?

予告状に記されたメッセージにドキドキ、怪盗キッドの魅力いっぱいのポップコーンバケツです。

怪盗キッドモチーフのフードも登場!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新アトラクション『名探偵コナン 4-D ライブ・ショー 〜星空の宝石(ジュエル)〜』フードの紹介でした。

原作/青山剛昌「名探偵コナン」小学館「週刊少年サンデー」連載中

