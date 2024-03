KISS OF LIFE、1stシングル「Midas Touch」個人コンセプトフォトを公開

KISS OF LIFEが、セクシーな魅力をアピールした。本日(21日)0時、KISS OF LIFEの公式SNSを通じて公開されたニューシングル「Midas Touch」の個人コンセプトフォト第2弾では、まるで神殿を連想させる彫刻が配置された空間を背景に、ポーズをとっているメンバーの姿が収められている。華やかなタトゥーファッションを披露すると同時に、強烈な眼差しで、特有の荒っぽくもセクシーな魅力をアピールしたJULIEとNATTYをはじめ、清純なビジュアルと深い眼差しで目を引くBELLEとHANEULが、ファンを魅了した。

コンセプトフォト第1弾では、ハートのオブジェを積極的に活用し、魅惑的で自信に満ちた姿で新曲への期待を高めたKISS OF LIFE。彼女たちは、個人コンセプトフォト第2弾を通じて、各メンバーの魅力的なビジュアルはもちろん、大胆なイメージチェンジでニューシングルへの関心を高めている。KISS OF LIFEのニューシングル「Midas Touch」は、誰かに一度はやってくる“愛”を、自分たちだけの強烈なカラーで表現した曲で、KISS OF LIFE特有の歌唱力やパフォーマンスを加え、さらに成熟した音楽を披露する予定だ。KISS OF LIFEは4月3日の午後6時、1stシングル「Midas Touch」でカムバックする。