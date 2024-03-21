55型「XRJ-55A80L」が7週連続1位！ 今売れてる有機ELテレビTOP10 2024/3/21
「BCNランキング」2024年3月11日から17日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
2位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
3位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
4位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
5位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
6位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
7位 BRAVIA XR
XRJ-65A80L（ソニー）
8位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
9位 AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）
10位 VIERA
TH-48MZ1800（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 BRAVIA XR
XRJ-55A80L（ソニー）
2位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
3位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
4位 AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）
5位 AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）
48X8900L（TVS REGZA）
7位 BRAVIA XR
XRJ-65A80L（ソニー）
8位 AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）
9位 AQUOS OLED
4T-C42EQ2（シャープ）
10位 VIERA
TH-48MZ1800（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。