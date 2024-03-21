＜TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL＞



2024年7月13日（土） 大阪・ヤンマースタジアム長居開場15:30 開演17:302024年7月14日（日） 大阪・ヤンマースタジアム長居開場15:00 開演17:002024年7月27日（土） 神奈川・日産スタジアム開場16:00 開演18:002024年7月28日（日） 神奈川・日産スタジアム開場15:00 開演17:00※未就学児は入場不可となります。※開場・開演時間は変更になる場合がございます。※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。《チケット受付情報》・最速先行（ONCE JAPAN+ 長期会員先行）2024年3月22日（金）10:00〜3月29日（金）23 :59・2次先行（W会員先行）2024年3月30日（土）10:00〜4月5日（金）23 :59・3次先行（ONCE JAPAN 会員/海外在住 ONCE JAPAN会員先行）2024年4月6日（土）10:00〜4月12日（金）23 :59・4次先行（ONCE JAPAN MOBILE会員先行）2024年4月13日（土）10:00〜4月19日（金）23 :59※最速先行は「ONCE JAPAN+長期会員」が対象となります。「ONCE JAPAN+長期会員」とは2021年4月末日までにONCE JAPANへ入会をし、お申込み時に有効会員の方※同じメールアドレスを使用して、ONCE JAPAN再入会しても継続年数は合算されません。※TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL最速先行（ONCE JAPAN+ 長期会員先行）でご当選・ご入金された方を対象に、後日、アップグレードチケットの受付を抽選で実施いたします。受付日程はあらためて発表致します。※お一人様1公演につき4枚まで申込み可※お申込み後のキャンセル・変更はお受け出来ません※お申込みいただいた全ての公演に当選する可能性もございますので、確実にご来場いただける公演のみお申込みください。※アップグレードチケットは定価トレードの対象外となります。※アップグレードチケット以外は後日、定価トレードを予定しています。なおチケットの転売行為は禁止です。詳細 & チケット申し込み：https://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobe_special