TWICEが、7月に開催するワールドツアーのスタジアム公演<TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL>の詳細と、チケット先行受付スケジュールを発表した。本ツアーは、日本最大級の会場である、神奈川・日産スタジアムと、大阪・ヤンマースタジアム長居で行う。本公演のチケット最速先行受付は3月22日10時より、ONCE JAPAN+長期会員より開始となる。

2024年7月13日(土) 大阪・ヤンマースタジアム長居開場15:30 開演17:302024年7月14日(日) 大阪・ヤンマースタジアム長居開場15:00 開演17:002024年7月27日(土) 神奈川・日産スタジアム開場16:00 開演18:002024年7月28日(日) 神奈川・日産スタジアム開場15:00 開演17:00※未就学児は入場不可となります。※開場・開演時間は変更になる場合がございます。※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。《チケット受付情報》・最速先行(ONCE JAPAN+ 長期会員先行)2024年3月22日(金)10:00〜3月29日(金)23 :59・2次先行(W会員先行)2024年3月30日(土)10:00〜4月5日(金)23 :59・3次先行(ONCE JAPAN 会員/海外在住 ONCE JAPAN会員先行)2024年4月6日(土)10:00〜4月12日(金)23 :59・4次先行(ONCE JAPAN MOBILE会員先行)2024年4月13日(土)10:00〜4月19日(金)23 :59※最速先行は「ONCE JAPAN+長期会員」が対象となります。「ONCE JAPAN+長期会員」とは2021年4月末日までにONCE JAPANへ入会をし、お申込み時に有効会員の方※同じメールアドレスを使用して、ONCE JAPAN再入会しても継続年数は合算されません。※TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL最速先行(ONCE JAPAN+ 長期会員先行)でご当選・ご入金された方を対象に、後日、アップグレードチケットの受付を抽選で実施いたします。受付日程はあらためて発表致します。※お一人様1公演につき4枚まで申込み可※お申込み後のキャンセル・変更はお受け出来ません※お申込みいただいた全ての公演に当選する可能性もございますので、確実にご来場いただける公演のみお申込みください。※アップグレードチケットは定価トレードの対象外となります。※アップグレードチケット以外は後日、定価トレードを予定しています。なおチケットの転売行為は禁止です。詳細 & チケット申し込み:https://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobe_special

TWICE LIVE DVD & Blu-ray『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN』



▲『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN』通常盤ジャケット ▲『TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN』通常盤ジャケット

2024年4月24日(水)発売特設サイト:https://www.twicejapan.com/feature/5thworldtour_readytobe_livedvd【商品概要】形態:・初回限定盤【Blu-ray】(WPXL-90311)価格¥8,800(税抜価格¥8,000)・初回限定盤【DVD(2枚組)】(WPBL-90643/4)価格¥7,700(税抜価格¥7,000)・通常盤【Blu-ray】(WPXL-90312)価格¥6,600(税抜価格¥6,000)・通常盤【DVD】(WPBL-90645)価格¥5,500(税抜価格¥5,000)・初回限定盤収録予定内容収録内容:2023年5月21日 味の素スタジアム公演ライブ映像収録(約118分予定)特典映像:「Documentary of “TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN”」(約32分 予定)※40pフォトブックレット / ボックス+デジパック仕様※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入※“TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN” セルフィー絵柄フォトカード【9枚セット】封入・通常盤収録予定内容収録内容:2023年5月21日 味の素スタジアム公演ライブ映像収録(約118分予定)※応募・登録用シリアルナンバー1枚封入(初回プレス分のみ封入)・収録曲SET ME FREEI CAN'T STOP MEGO HARDMORE & MOREMOONLIGHT SUNRISEBraveFeel SpecialCRY FOR MEFANCYThe FeelsQueen of HeartsMedley (YES or YES〜What is Love?〜CHEER UP〜LIKEY〜KNOCK KNOCK〜SCIENTIST〜Heart Shaker)Alcohol-FreeDance The Night AwayTalk that TalkHare HareHAPPY HAPPYCandy PopWhen We Were KidsCRAZY STUPID LOVEランダムルーレット曲 (Random Roulette)1. Strawberry Moon2. BDZ・チェーン特典詳細◆TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):クリアポーチ(A6サイズ)https://tower.jp/article/feature_item/2024/02/16/0101◆HMV全店 (HMV&BOOKS online含む):ホログラム缶バッジ(角丸長方形)https://www.hmv.co.jp/news/article/240209159/◆楽天ブックス :コンパクトミラーhttps://books.rakuten.co.jp/search?g=003&sitem=2100013882261+2100013882278+2100013882285+2100013882292+4943674388561+4943674388578+4943674388585+4943674388592&f=O◆Amazon.co.jp:コットン巾着https://www.amazon.co.jp/s?k=B0CV3LBRS3%7CB0CV29JPJV%7CB0CV3KBZWM%7CB0CV3LHC5X%7CB0CV3M6XGF%7CB0CV3KT6QX%7CB0CV3LBVZK%7CB0CV3LM38K&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss◆セブンネットショッピング: トート型エコバッグhttps://7net.omni7.jp/search/?keyword=twice20240424&searchKeywordFlg=1◆ネオウイング: ステッカー(10cm×10cm)https://www.neowing.co.jp/products?term.prodkey=WPBL-90643,WPXL-90311,WPBL-90645,WPXL-90312◆ticket board:特製ランチミニトートバッグhttps://live-ec.jp/twice_bddvd/◆ONCE JAPAN OFFICIAL SHOP特典:A5サイズポストカード4枚セット(集合写真1枚+ソロ3枚)※集合は1種、ソロは9種のうち3枚が1セットとなりますhttps://store.plusmember.jp/oncejapan/