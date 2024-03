TWICE、日本スタジアム公演の詳細を発表！明日より最速先行チケットの受付がスタート

TWICEが、7月に開催されるワールドツアーのスタジアム公演「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」の詳細と、チケット先行受付スケジュールを発表した。本ツアーは、2023年5月に大阪・ヤンマースタジアム長居(5月13日、5月14日)を皮切りに、東京・味の素スタジアム(5月20日、5月21日)、さらには追加公演として、名古屋・バンテリンドーム ナゴヤ(12月16日、12月17日)、福岡・福岡PayPayドーム(12月27日、12月28日)にて、約37万人を動員し大成功をおさめた。

今回、昨年12月28日に福岡PayPayドームで緊急発表された、日本最大級の会場である、神奈川・日産スタジアムと、大阪・ヤンマースタジアム長居で行われる「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」の公演詳細とチケット先行受付スケジュールが発表となった。本公演のチケット最速先行受付は明日(22日)10:00より、ONCE JAPAN+長期会員より開始される。世界を魅了する彼女たちの圧巻のパフォーマンスから目が離せない。

■公演情報

「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」

【会場・日程】

◯大阪・ヤンマースタジアム長居 開場15:30 開演17:30

2024年7月13日(土)開場15:30/開演17:30

2024年7月14日(日)開場15:00/開演17:00



◯神奈川・日産スタジアム

2024年7月27日(土)開場16:00/開演18:00

2024年7月28日(日)開場15:00/開演17:00



※未就学児は入場不可となります。

※開場・開演時間は変更になる場合がございます。

※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。



【チケット情報】

・最速先行(ONCE JAPAN+長期会員先行)2024年3月22日(金)10:00〜3月29日(金)23:59

・2次先行(W会員先行)2024年3月30日(土)10:00〜4月5日(金)23:59

・3次先行(ONCE JAPAN会員/海外在住 ONCE JAPAN会員先行)2024年4月6日(土)10:00〜4月12日(金)23:59

・4次先行(ONCE JAPAN MOBILE会員先行)2024年4月13日(土)10:00〜4月19日(金)23:59



詳細&チケット申し込みはこちら

※最速先行は「ONCE JAPAN+長期会員」が対象となります。

※TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL最速先行(ONCE JAPAN+長期会員先行)でご当選・ご入金された方を対象に、後日、アップグレードチケットの受付を抽選で実施いたします。受付日程はあらためて発表致します。

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

※お申込み後のキャンセル・変更はお受け出来ません

※お申込みいただいた全ての公演に当選する可能性もございますので、確実にご来場いただける公演のみお申込みください。

※アップグレードチケットは定価トレードの対象外となります。

※アップグレードチケット以外は後日、定価トレードを予定しています。なおチケットの転売行為は禁止です。



■関連リンク

TWICE OFFICIAL FANCLUB ONCE JAPAN