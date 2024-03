Niantic×Discord「モンスターハンターNow」ハーフアニバーサリー記念キャンペーン開催！

好評配信中のアプリ「Monster Hunter Now (モンスターハンターNow)」にて、ハーフアニバーサリーを記念したキャンペーンが開催中だ。

「モンスターハンター」はカプコンの人気ゲームシリーズで、日本国外にも多くのファンを持つ、史上もっとも人気のあるハンティングアクションゲーム。2023年9月14日より配信が開始された「Monster Hunter Now」は、「モンスターハンター」の世界観を現実でも体験することができるスマートフォン向けアプリとなっている。

本アプリにて、2024年3月20日より、ハーフアニバーサリーを記念したキャンペーンが開催中だ。

過去1年以内にNitroメンバーシップを利用していない「 モンスターハンターNow 」ハンター全員にDiscord Nitroメンバーシップの1ヵ月間無料トライアルがプレゼントされる。また、Discord Nitroのメンバーは、新たにメンバーになったユーザーか既存メンバーかを問わず、「モンスターハンターNow」に新たに追加されたモンスター「イビルジョー」の素材など、ゲーム内での狩猟や装備強化に役立つ特典「モンスターハンターNow × Discord 特典バンドル」を受け取ることができる。



このキャンペーン対象のハンターにはNitroメンバーシップを1ヶ月間無料で利用できるプロモーションコード付きのメールが「モンスターハンターNow」のログインに利用されているメールアドレスに届く。Nitroメンバーになると、Discord上でアップグレードされた絵文字、より大きなファイルアップロード容量、フレンドとゲーム体験を共有するための高画質ストリーミングや、さらなる特典を解放するサーバーブーストなどNitroサブスクリプションの特典を試すことができる。

すでにDiscord Nitroを利用中、または新たにメンバーになったハンターたちは、2024年4月18日まで、Discordの「ユーザー設定」>「ギフトインベントリ」にメールで届いたコードを 「モンスターハンターNow」の「Web Store」 から入力することで「モンスターハンターNow × Discord 特典バンドル」を受け取ることができる。詳しくは Discord または 公式サイトにて確認してほしい。



*「モンスターハンターNow × Discord 特典バンドル」には以下のアイテムが含まれ、今日から2024年4月18日まで利用可能。



【ペイントボール】1つ :「ペイントボール」を使用すれば、モンスターをマーキングすることができます。モンスターをマーキングすることで、ハンターがモンスターに遭遇したときにすぐ狩猟に臨めなくても、後でそのモンスターを狩ることができるようになる。



【おさんぽ玉】1つ :不思議な力を秘めた玉で、「おさんぽ玉」を使用すると30分間、アクセスできる範囲が従来の1.5倍大きくなる。



【恐暴竜の黒鱗】1つ :エリア名に(不安定)と表示されているエリアにのみ現れるモンスター「イビルジョー」のモンスター素材です。この素材を利用してハンターたちは「イビルジョー」の武器や防具を生産することができる。

【コメント】

■Nianticプロダクト・マーケティング・シニアディレクター、Archit Bhargava

「ゲームコミュニティの拡大への情熱を共有するDiscordと提携できることを心から嬉しく思います。Discordのファンコミュニティに「モンスターハンターNow」を改めて知ってもらい、特別なリワードバンドルを通じて、エキサイティングな「モンスターハンターNow」のハーフアニバーサリーを一緒にお祝いしましょう。さらに、ハンターの皆様はDiscord Nitroメンバーシップの1ヶ月無料トライアルをご利用いただけます。お楽しみください!」

■Discordプロダクト・マーケティング・ディレクター、Nico Maurette

「春が近づいてきましたね。Nitroメンバーにとっても、「モンスターハンターNow」で「イビルジョー」を探しながら、フレンドと一緒に外に出て現実世界を探検するのには最高な季節です。そして「モンスターハンターNow」のハーフアニバーサリーを記念して、このモバイルアドベンチャーをさらに楽しくするNitroメンバーシップの特典をお贈りし、Nitroを初めて試される方にもNitroメンバーシップの素晴らしい体験をお試しいただける機会を提供できることを大変うれしく思います。」

(※コメント原文ママ)

【タイトル情報】

■「Monster Hunter Now (モンスターハンターNow)」

ジャンル:リアルワールドハンティングアクション

対応機種:スマートフォン(iOS / Android)

配信日:好評配信中(2023年9月14日)

プレイ料金:基本無料(ゲーム内課金あり)





9月14日より配信が開始された「Monster Hunter Now」は、位置情報とARの技術を持つNianticが、カプコンの世界中で人気の高いシリーズ「モンスターハンター」を、現実世界で体験できるように開発・提供するスマートフォン向けアプリだ。

プレイヤーはハンターとなり、現実の世界に登場する強大なモンスターを狩る冒険に出発する。

スマートフォンで遊べるため、みんなと力をあわせるハンティング体験も気軽に楽しめる。

また、大きな公園などではモンスターの出現頻度が高くなっており、ハンターがより一緒に遊びやすいように設計されている。





「Monster Hunter Now」公式サイト: https://monsterhunternow.com/ja

「Monster Hunter Now」公式X (Twitter): https://twitter.com/mh_now

「Monster Hunter Now」公式YouTube: https://www.youtube.com/@MH_now

「Monster Hunter Now」公式TikTok: https://www.tiktok.com/@mh_now



(c)2023 Niantic. Characters / Artwork/ Music (c) CAPCOM CO., LTD.