Appleは長年にわたりEpic GamesとApp Storeの反競争的規約について争ってきましたが、2024年1月17日にAppleの全面的な勝訴が確定しています。一方でAppleはアプリ開発者に外部決済システムの仕様を認めることを命じられ、これを受けてAppleはアプリ内での外部決済システムへのリンク挿入を認めました。しかし、App Store以外での支払いに最大27%もの手数料を要することから、Epic Games側は抗議していました。そして2024年3月20日、MetaやMicrosoft、X(旧Twitter)、Match Groupがこの抗議に参加することを表明し、共同で法廷準備書面を提出しました。

Exhibit Proposed Amicus Brief - #904, Att. #1 in Epic Games, Inc. v. Apple Inc. (N.D. Cal., 4:20-cv-05640) - CourtListener.comhttps://www.courtlistener.com/docket/17442392/904/1/epic-games-inc-v-apple-inc/Apple Faces Legal Protest From Meta, Microsoft, X, Spotify and Match - WSJhttps://www.wsj.com/tech/apple-faces-legal-protest-from-meta-microsoft-x-and-match-7fe41d0fMeta, Microsoft, X and Match join Epic Games' battle against Apple | Reutershttps://www.reuters.com/technology/meta-microsoft-x-match-join-epic-games-battle-against-apple-2024-03-20/Apple Plans to Open App Store Payments Fought by Meta, X, Microsoft - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-20/meta-microsoft-x-band-together-against-apple-s-app-store-plansiOSアプリストアのApp Storeでは、「アプリ内課金などの売上の30%が手数料として徴収される」というルールになっていたことから、2020年8月にEpic Gamesはアプリ内に独自の支払方式を導入し、リンク誘導をかけることで手数料の回避を試みました。しかし、AppleはApp Store外でのアプリ内課金を認めていなかったことから、Epic Gamesが規約に違反したと主張し、Epic Gamesの人気ゲーム「フォートナイト」をApp Storeから削除しました。Epic GamesはAppleへの訴訟を提起し、長年にわたる法廷闘争が始まったというわけです。「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE約3年半にわたる論争の末、アメリカ控訴審は10件の請求のうち9件でAppleの主張を認め、AppleがApp Storeにおいて独占禁止法に違反しているというEpic Gamesの主張は認められませんでした。一方で、裁判所はAppleに対し「App Storeで配信するアプリがサードパーティーの外部決済システムへのリンクを提供することを認めるように」と命じています。その後、連邦最高裁判所は2024年1月16日付けで、控訴審の判決に対する上訴を求めるAppleとEpic Games双方の請求を却下し、Appleの全面的な勝訴が確定しました。Apple対Epic Games訴訟の審理を連邦最高裁が拒否、Appleのほぼ勝訴が確定も「App Store外の決済システム」を認める必要あり - GIGAZINEこれに伴い、AppleはApp Storeのガイドラインを更新。開発者がApp Store以外の外部決済システムを用意し、アプリ内でユーザーをリンク誘導することを認めました。ただし、Appleは外部決済システムの売上に対し、12〜27%の手数料を徴収すると定めており、Epic Gamesは「この手数料は裁判所の命令を台無しにするもの」として異議を申し立てることを表明しています。ついにAppleがiPhone向けアプリへの「外部課金システムへのリンク挿入」を許可、ただし手数料は発生 - GIGAZINEEpic Gamesの主張に対し、MetaやMicrosoft、X、Match Groupは同調を表明し、「Appleの外部決済システムにおける多額の手数料は、アプリ開発者がユーザーを独自の決済システムに誘導できるようにすることを義務付けた2021年の判決の文言にも精神にも合致しません」とAppleを批判する法廷準備書面を共同でカリフォルニア州オークランド連邦裁判所に提出しました。Metaらは「Appleの外部決済システムは、アプリ開発者に新たな制限を課すことで価格競争を実現しないようにしている」「最大27%もの手数料は、開発者に外部の支払い方法にリンクするインセンティブをほとんど与えません」と指摘しています。加えて「Appleの一連の行為は裁判所が違法と判断したはずの反ステアリング規則を定着させ、Appleの過度な手数料を支え、消費者と開発者に悪影響を与えます」と批判しました。一連の指摘を受けて、Appleには2024年4月3日までに正式な回答が求められます。なお、今回の告発についてAppleは具体的なコメントを残していません。