オーナーは三つ星レストラン出身の実力者！ スペイン発の鉄板焼き“プランチャ”が主役の洋食居酒屋が渋谷に誕生

グルメ情報に精通している方々が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも特におすすめのお店を教えていただきます。さまざまなフードメディアで活躍する編集者・ライターの中森りほさんがおすすめするのは、スペインの食文化“プランチャ(鉄板焼き)”にフォーカスした洋食居酒屋「カルボ 渋谷店」。

今回は、さまざまなフードメディアで活躍する編集者・ライターの中森りほさんが推薦する「カルボ 渋谷店」を紹介します。

中森りほ

飲食Webメディアの編集を経て2017年よりフリーライター。「食楽web」「Foodist Media」「Hanako.tokyo」などで毎月各地を訪れ、ホテルや飲食店を中心に取材、撮影、執筆。フードアナリストの資格も持つ。

Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください

A. 「カルボ 渋谷店」です

中目黒の人気スペインバル「スペイン料理Pablo」や、学芸大学の人気バル「囲炉裏バル カルボ」を手がける由利拓也オーナーのお店が、渋谷に新しく誕生したと聞きうかがいました。由利氏はスペイン・バルセロナの一つ星レストラン「Restaurant Els Casals(エルスカサルス)」「alkimia(アルキミア)」、三つ星レストラン「Lasarte Barcelona(ラサルテ バルセロナ)」などで修業を積み、 「国際パエリアコンクール」日本大会で2年連続準優勝し、日本代表に選ばれた実力者です。

学芸大学の「囲炉裏バル カルボ」は薪火や炭火を使った料理をメインで提供していますが、渋谷にできた新店は、一つの鉄板で肉も魚もダイナミックに調理するスペインの大衆的な食文化である「プランチャ(鉄板焼き)」にフォーカスしています。福岡の名フレンチ「Restaurant Sola」などで研鑽を積んだ根津直樹シェフが腕を振るっており、フランス料理のエッセンスも感じられます。それなのにメニューの内容や価格は、手の届きやすい居酒屋仕立てなのがうれしいところ!

Q. 「カルボ 渋谷店」でおすすめしたいメニューを教えてください

A. 「白レバーとハツのコンフィ山葵風味」650円です

「白レバーとハツのコンフィ山葵風味」

フランスの伝統料理コンフィに、ワサビの爽やかな辛さを加えた料理です。白レバーとハツなどの鶏内臓肉は、天草大王という熊本地鶏を使用。トロッととろけるレアなレバーに、プリッと弾力のあるハツの食感が楽しいコントラストを生んでいます。

「ハラミのステーキとフォアグラスペイン風玉葱ソース」

「ハラミのステーキとフォアグラスペイン風玉葱ソース」2,200円もぜひ注文していただきたいプランチャ料理。世界タパス大会で審査員特別賞を受賞し、「囲炉裏バル カルボ」でも人気の「鮮魚のパリパリ包み揚げ」も外せません。洋食居酒屋と謳うだけあり、ナチュラルワインだけでなく、レモンチェッロを使った「カルボサワー」650円をはじめとしたサワーやビール、ハイボールなどの気さくなドリンクが脇を固めています。

「カルボサワー」 写真:お店から

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆カルボ 渋谷店住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-16-15 道玄坂NKビル 1FTEL : 03-6416-3224

撮影:中森りほ

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

