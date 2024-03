東京・お台場に開業した世界初のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」

そんな「イマーシブ・フォート東京」の新プログラムとして、大人気の「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」内に、作中の人気キャラクター「ぴえヨン」がYoutubeや映像コンテンツを飛び出してリアルに登場する演出が2024年3月28日(木)からスタート!

キレキレのダンスを披露する”リアル”「ぴえヨン」と一緒に思いきりサイリウムを振り回して、【推しの子】の世界に没入できます☆

イマーシブ・フォート東京「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」”リアル”ぴえヨン演出

「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」の舞台となるのは、とあるヨーロッパの街。

「B小町」の海外ライブを成功させるため、イマーシブ・フォート東京の広大なエリアをめぐりながら、大人気YouTuberぴえヨンがしかける謎解き企画に挑戦します。

B小町のメンバーたちとやりとりしながら、すべての謎を解き明かしたら、サイリウムをもって大熱狂のライブに参加するアトラクションです。

そんなアトラクションのハイライトであるライブパートに、早くも新演出が登場!

ファンからも大人気の覆面筋トレ系YouTuber「ぴえヨン」がB小町のライブを盛り上げるため、イマーシブ・フォート東京・ゴールデンプラザのステージ上に”本当に”登場します。

ゲストの目の前に現れる、鍛え抜かれたその肉体美や、爽やかすぎる水色の海パン、そして元プロダンサーならではのキレッキレのダンスが見どころ。

徹底的にクオリティにこだわり抜いた”リアル”「ぴえヨン」と、一緒に思いきりサイリウムを振り回せば、笑ってしまうほど大熱狂して【推しの子】の世界に没入できること間違いなしです☆

目の前に”リアル”「ぴえヨン」が現れ、元プロダンサーならではのキレッキレのダンスを目の前で楽しめる新演出。

イマーシブ・フォート東京の「【推しの子】 イマーシブ・ラリー」”リアル”ぴえヨン演出は、2024年3月28日(木)よりスタートです!

©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

