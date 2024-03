ミスタードーナツは、2024年3月27日(水)より、宇治茶専門店「祇園辻利」と共同開発した「misdo meets 祇園辻利 第一弾」全5種を発売!

香り、色、苦み、旨みが特長の祇園辻利の宇治抹茶をミスタードーナツ史上最も多く練りこんだ「お濃いドーナツ」2種と、人気のポン・デ・リング生地に抹茶を練り込んだポン・デ・抹茶生地を使用した3種が登場します☆

ミスタードーナツ「misdo meets 祇園辻利 第一弾」

発売日:2024年3月27日(水)

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツより、宇治茶専門店「祇園辻利」と共同開発した「misdo meets 祇園辻利 第一弾」全5種が登場!

8年目の取り組みとなる『misdo meets 祇園辻利』のコラボレーション。

2024年の第一弾は、祇園辻利の宇治抹茶をミスタードーナツ史上最も多く練りこんだ「お濃いドーナツ」2種と、ポン・デ・リング生地に抹茶を練り込んだポン・デ・抹茶生地を使用した3種が販売されます☆

お濃いドーナツ とろり抹茶クリーム

価格:テイクアウト 248円(税込)/イートイン 253円(税込)

祇園辻利の宇治抹茶をミスタードーナツ史上、最も多く練り込んだ、しっとり食感の宇治抹茶生地を使ったドーナツ。

なめらかな濃い抹茶クリームを絞り、抹茶チョコでコーティングしています。

抹茶のおいしさを存分に楽しめる、抹茶づくしの一品です☆

お濃いドーナツ ふわり抹茶ホイップ

価格:テイクアウト 248円(税込)/イートイン 253円(税込)

新しく開発された生地がしっとりとした食感でたくさん練り込んだ抹茶の味をより引き立てるドーナツ。

あずきあんとふわりとした口溶けの濃い抹茶ホイップがサンドされています。

食感のアクセントにマロングラッセがトッピングされた、抹茶素材との相性を楽しめる一品です☆

ポン・デ・ダブル宇治抹茶

価格:テイクアウト 205円(税込)/イートイン 209円(税込)

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ新ポン・デ・抹茶生地に、抹茶チョコをコーティング。

生地とチョコのダブルで抹茶の味わいに仕上げられたドーナツです☆

ポン・デ・宇治抹茶 カリカリあられ

価格:テイクアウト 216円(税込)/イートイン 220円(税込)

新しくなったもちもち食感のポン・デ・リング生地と祇園辻利の宇治抹茶の組み合わせを楽しめるドーナツ。

生地には抹茶チョコがコーティングされています。

カリカリあられで食感と味わいのアクセントを加え、香ばしく仕上げられた一品です☆

ポン・デ・宇治抹茶 和三盆わらびもち

価格:テイクアウト 226円(税込)/イートイン 231円(税込)

祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ新ポン・デ・抹茶生地を使ったドーナツ。

とろり食感の和三盆わらびもちと濃い抹茶ホイップがサンドされています。

それぞれの和素材の相性が良い一品です☆

misdo meets 祇園辻利 第一弾セット

価格:1,143円(税込)

「お濃いドーナツ とろり抹茶クリーム」、「お濃いドーナツ ふわり抹茶ホイップ」「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」「ポン・デ・宇治抹茶 カリカリあられ」「ポン・デ・宇治抹茶 和三盆わらびもち」各1個の合計5個を楽しめる、テイクアウト専用セットが登場。

オリジナル紙袋に入れて持ち帰ることができます!

祇園辻利の宇治抹茶をミスタードーナツ史上最も多く練りこんだ「お濃いドーナツ」2種や、ポン・デ・抹茶生地のドーナツ3種が登場。

ミスタードーナツの「misdo meets 祇園辻利 第一弾」は、2024年3月27日(水)より発売です☆

※価格はすべて税込み価格です。

※セットおよび商品は時間帯により品切れの場合があります。

※セット対象商品が品切れの場合は、単品販売のみとなります。

※オリジナル紙袋がなくなり次第終了となります。

