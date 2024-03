23日に開催の『RIZIN LANDMARK 9 in KOBE』(神戸ワールド記念ホール)の2日前全選手インタビューが21日に大阪市内で行われ、第2試合で憂也と対戦する蛇鬼将矢が、2年ぶりのRIZIN参戦への意気込みを語った。キックボクシングでキャリアを重ねた蛇鬼は、2022年3月の『RIZIN.34』に初参戦してこうたと対戦すると、最初にダウンを奪われたがその後、怒涛の反撃により逆転TKO勝利を収めた。その後はRISEやNARIAGARIで経験を積み、23年11月のBreakingDownに参戦すると、「Mr.BreakingDown」の異名を持つ川島悠太からKO勝利をあげた。

自身が参戦しなかった間のRIZINについて「キックのどうしても盛り上がっていない。自分のほうが盛り上げられると思っていた」と歯がゆさを感じていた。BreakingDown参戦の理由は「RIZINにまた出るためにBreakingDownに出たので、計画通り」と胸を張った。SNSではBreakingDownで話題となった飯田将成との対戦も表明しているが「俺はやりたいと思ってるけど、全部無視しやがるから。RIZINで勝ってもう一回ふっかけてやろうかな」とインパクトのある勝利でアピールへの意欲を見せた。今回対戦する憂也はRISEのリングでも活躍している実力者だが「会場を沸かすしか考えていない。1ラウンドで倒しに行きます」と宣言。相手の中間距離の攻撃に警戒し「1回は倒されるだろうけど、そっから見せどころ。倒し倒されで盛り上げます」と意気込みを語った。●3月23日『RIZIN LANDMARK 9 in KOBE』対戦カード・第12試合 ライト級ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 中村K太郎・第11試合 フェザー級武田光司 vs. 萩原京平・第10試合バンタム級井上直樹 vs. 佐藤将光・第9試合 女子スーパーアトム級RENA vs. シン・ユリ・第8試合 ・ウェルター級イゴール・タナベ vs. ストラッサー起一・第7試合 フライ級柴田“MONKEY”有哉 vs. 山本アーセン・第6試合 バンタム級金太郎 vs. ダイキ・ライトイヤー・第5試合 ヘビー級貴賢神 vs. コーディー・ジェラベック・第4試合 フェザー級久保優太 vs. 高橋遼伍・第3試合 74キロ キックボクシングルールブアカーオ・バンチャメーク vs. 木村“フィリップ”ミノル・第2試合 70キロ キックボクシングルール憂也 vs. 蛇鬼将矢・第1試合 フェザー級中村優作 vs. アルマン・アシモフ・オープニングファイト第3試合 53キロ キックルール野田蒼 vs. 上村雄音・オープニングファイト第2試合 57.5キロ キックルール松山瞬 vs. 櫻井芯・オープニングファイト第1試合 56.5キロ キックルール赤平大治 vs. 吉岡雄望