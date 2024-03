グラフのアイコニックなコレクション「ローレンス グラフ シグネチャー」に新作バングルが登場

グラフを代表するジュエリーコレクションである“ローレンス グラフ シグネチャー”に、洗練されたスタッカブルな新作バングルがラインアップしました。自分だけのシグネチャースタイルを表現するのに最適なバングルは、ホワイトゴールド、ピンクゴールド、イエローゴールドの3種類がそろいます。ファセットを施したクリーンでミニマルな印象が際立つメタルのデザインと、極上の輝きを放つパヴェダイヤモンドをあしらったダイヤモンドバージョンから選べます。

Courtesy of GRAFF“ローレンス グラフ シグネチャー”は、ブランド創業者 兼 現会長のローレンス・グラフが数多くの歴史的ダイヤモンドをカット&ポリッシュしてきたレガシーに敬意を込めたコレクション。「21世紀のキング オブ ダイヤモンド」と呼ばれるローレンス・グラフの持つ豊富な専門知識と豊かな経験、そしてダイヤモンドを見極める生まれながらの才能を祝し誕生しました。ジェンダーレスなスタイルの“ローレンス グラフ シグネチャー”は、ダイナミックかつ革新的なデザインを好む方へ向けたコレクションです。バングルの他、ペンダント、フープイヤリング、リングなどがラインナップし、洗練されたメタルや極上のダイヤモンドがモダンに輝く幅広いアイテムがそろいます。Courtesy of GRAFFグラフCEO、フランソワ・グラフは「 “ローレンス グラフ シグネチャー”は、ブランドがこれまでの歴史の中で成し遂げてきたレガシーと、我々が手掛けてきた歴史的ダイヤモンドを体現するコレクションです。私たちはすべてのダイヤモンドに敬意を表し、私たちの手を経たダイヤモンドが紡いでゆく新たな歴史を見守っています。」とコメントしています。Courtesy of GRAFFまた、グラフのデザインディレクター、アン-エヴァ ジェフロワは「グラフはブランドの歴史を通して類稀なるダイヤモンドを手掛けてきたことで知られています。我々は常に未来に目を向けながらも、グラフのジュエリーヒストリーやデザインに息づくDNAに敬意を表しコレクションをクリエイトしています。“ローレンス グラフ シグネチャー“は、極上のダイヤモンドのファセットが生み出す眩い美しさを讃え、自由なコーディネートで自分だけのシグネチャースタイルを表現できるようデザインされたコンテンポラリーなジュエリーコレクションです。」と語っています。新作バングルは、モデルのリアン・ヴァン・ロンパエイとシシン・ホアンを起用した印象的なキャンペーンと共にローンチ。スタイリングはヴォーグ・パリの編集者であったエマニュエル・アルトが担当し、フランスのコートダジュールに位置する伝説のヴィラ「ヴィラ・ラ・ヴィジ」にてミカエル・ヤンソンにより撮影されました。ホワイトゴールド、ピンクゴールド、イエローゴールドのメタルに施されたファセットがグラフの象徴であるダイヤモンドを表現すると共に、コンテンポラリーかつ立体感に溢れた輝きを放ち、スタッカブルなアイテムが揃う“ローレンス グラフ シグネチャー“ 。自分だけのシグネチャースタイルを表現する唯一無二のジュエリーコレクションとして、無限のコーディネートが楽しめます。グラフでは“ローレンス グラフ シグネチャー”新作バングルの発売を記念して、全国のグラフサロンにて3月20日〜4月14日の日程でインストアイベントを開催。各サロンでは新作バングルの他、 “ローレンス グラフ シグネチャー”の人気アイテムのコーディネートを試せます。“ローレンス グラフ シグネチャー” インストアイベント<会期:2024年3月20日(水)〜4月14日(日)>グラフ 銀座本店 TEL 03-6228-7732グラフ 心斎橋店 TEL 06-6786-8610グラフ 伊勢丹新宿店 TEL 03-6457-8633グラフ 日本橋三越店 TEL 03-3510-0020グラフ 高島屋日本橋店 TEL 03-3275-3060グラフ 横浜高島屋店 TEL 045-534-9940グラフ ジェイアール名古屋タカシマヤ店 TEL 052-566-3802グラフ 阪急うめだ店 TEL 06-6313-0480グラフ 高島屋大阪店 TEL 06-4397-0130グラフ 岩田屋店 TEL 092-739-6680“ローレンス グラフ シグネチャー” ポップアップイベント会期:4月3日(水) 〜 9日(火) 開催場所:伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージ会期:5月1日(水) 〜 7日(火) 開催場所:銀座三越本館1階ザ・ステージ会期:5月9日(木) 〜 14日(火) 開催場所:ジェイアール名古屋タカシマヤ3階ローズパティオ会期:7月10日(水) 〜 16日(火) 開催場所:阪急うめだ本店1階コトコトステージ11■グラフについてロンドン、ニューボンドストリートに本店を構える究極のダイヤモンドジュエラー「グラフ」は、大粒かつ極上のダイヤモンドのみを扱うハイジュエラーとして世界にその名を知られています。創業者 兼 現会長のローレンス・グラフOBEは「21世紀のキング オブ ダイヤモンド」の異名のとおり、ダイヤモンドを見極める天賦の才とビジネスセンスを持ち合わせ、1960年にグラフを創業すると王族を始めとする大富豪や石油王など一流の顧客の信頼を得て、この世のものとは思えない極上のジュエリーの数々を手がけてきました。現在ではフランソワ・グラフCEOのもと、世界に60店舗あまりを展開。原石の買い付けからカッティング、研磨、ジュエリー制作に至るまで一貫して自社で手掛ける真のダイヤモンドカンパニーとして、現在日本国内では10店舗にて日常使いのアイテムから、ブライダルコレクション、ハイジュエリーに至るまで幅広く展開しています。お問い合わせ:グラフダイヤモンズジャパン クライアントサービス0120-663-687https://www.graff.com