ブシロードが展開するキャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツブラウ」

「ヴァイスシュヴァルツブラウ」は、様々なキャラクターのカードが展開されているのが特徴。

対戦といった従来のカードゲームの楽しみ方にくわえ、デコレーションして持ち歩くなど、コレクションアイテムとしても人気を集めているカードゲームです。

そんな「ヴァイスシュヴァルツブラウ」から、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のスタートデッキとブースターパックが登場します☆

ヴァイスシュヴァルツブラウ「スタートデッキ&ブースターパック/『ディズニー ツイステッドワンダーランド』」

発売日:2024年3月22日(金)

集めても遊んでも楽しいキャラクターカードゲーム、ヴァイスシュヴァルツ。

120種以上のタイトルがラインナップされているヴァイスシュヴァルツに、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のスタートデッキとブースターパックが登場!

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』は、ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅⼒にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲームです。

今回の「スタートデッキ&ブースターパック/『ディズニー ツイステッドワンダーランド』」には、そんな『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の全22寮生が登場。

スタートデッキは、『ディズニーツイステッドワンダーランド』のカードですぐに遊べるほか、箔押しコレクションカード1枚と、豪華特別仕様のカードが封入されたスタートプラスパックが付属。

ブースターパックには、ディズニーアーティスト監修の描き起こしアート全44点をそれぞれ使用したカードが収録されています☆

スタートデッキ/ディズニー ツイステッドワンダーランド

価格:1個 1,650円(税込)、1ボックス 6個入り 9,900円(税込)、1カートン 8ボックス入り 79,200円(税込)

内容:

・構築済みデッキ:カード50枚セット ※構築済みデッキの中身はどれも同じ構成です

・箔押しコレクションカード:1枚 (全1種)

・スタートプラスパック:1パック(5枚入り) ※3枚は固定、2枚は必ず豪華特別仕様カードが封入

※特別仕様カード(全29種):WR(ロゴ箔押しカード)全7種、BR(両面イラストカード)全22種

・遊び方ガイド&紙製プレイマット:1枚

スタートデッキはカード50枚の構築済デッキ!

ヴァイスシュヴァルツブラウで遊ぶために必要なものがセットになった、カードゲームが初めての方にもおすすめの商品です。

スタートデッキを持ち寄ればすぐに対戦することができます。

さらに、構築済みデッキのほか、豪華特別仕様カードが封入されたスタートプラスパックが付属!

スタートプラスパックは固定の3枚に加えて、特別仕様カードから2枚が封入されています。

スタートプラスパック 特別仕様カード「WR(ロゴ箔押しカード)」

「スタートデッキ/ディズニー ツイステッドワンダーランド」に付属する、スタートプラスパックに収録された特別仕様カードを一部紹介!

「WR(ロゴ箔押しカード)」として「リドル・ローズハート」「レオナ・キングスカラー」「アズール・アーシェングロット」「カリム・アルアジーム」「ヴィル・シェーンハイト」「イデア・シュラウド」「マレウス・ドラコニア」の7種が登場します。

各寮長のアートの周りに金縁と『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のロゴが箔押しされた、集めたくなること間違いなしのデザインに仕上げられています☆

ブースターパック/ディズニー ツイステッドワンダーランド

価格:1パック 4枚入り 330円(税込)、1ボックス 10パック入り 3,300円(税込)、1カートン 30ボックス入り 99,000円(税込)

内容:

・基本レアリティ65種+パラレル89種

・基本レアリティ(RR10種、R19種、N36種)

・パラレル(SSP 22種、SP 22種、BR23種、TWR22種)

・1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入

※キラキラカードとして、ホログラム加工のカードか箔押し加工のカードが1枚必ず出現します

ブースターパックはカード4枚入り。

対戦にもコレクションにもぴったりの商品です。

パラレルを含めた複数種類のカードの中から4枚が出現します。

ディズニーアーティスト監修の描き起こしアート全44点を使用したカードが収録されています☆

ホログラム加工&箔押し入りカード「SSPカード(全22種)」

「おめかしバースデーver.」の衣装を纏った、ナイトレイブンカレッジ全22寮生のSSP(スーパースペシャル)カード。

ホログラム加工と箔押し加工が施された、コレクションにもぴったりなデザインのカードです。

それぞれ誕生日のバルーンを持っているのもポイント。

カード背景は各寮をイメージしたカラーリングになっています。

ホログラム加工&箔押し入りカード「TWR(全22種)」

ホログラム加工の「TWR」カード。

「TWR」のカードは1ボックスに1枚必ず封入されています。

各寮の寮生から1人を大きくデザインした、横向きのカードです。

箔押しで表現された寮章も注目ポイントです!

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の全22寮生がデザインされたキャラクターカードゲーム。

ヴァイスシュヴァルツブラウの「スタートデッキ&ブースターパック/『ディズニー ツイステッドワンダーランド』」は、2024年3月22日(金)より発売です☆

©Disney ©Bushiroad illust. chisato/ルノテオ

