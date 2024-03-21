¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤È¤¯¤È°Â¿´¤À¤è¡Á¡ª¥¥ã¥ó¥É¥¥¤ÇÞú¤àÁ°¤ËÁá¤á¤ËÂÐºö¡ª¤Þ¤ë¤´¤ÈÆþ¤ë¥«¥Ð¡¼
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§E-¥Ð¥Ã¥°¥«¥Ð¡¼ KH
²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä36cm¡ß²£40cm¡ß¥Þ¥Á10cm¡Ê³«¸ýÉô¡§50cm¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥¥ã¥ó¥É¥¥
±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡ª¥«¥Ð¥ó¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¤¤¥Ð¥Ã¥°¥«¥Ð¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ý
ÆÍÁ³¤Î±«¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢É÷¤¬¶¯¤¤Æü¤Ï»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥«¥Ð¥ó¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½õ¤«¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡ØE-¥Ð¥Ã¥°¥«¥Ð¡¼ KH¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾ö¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Î¡ØE-¥Ð¥Ã¥°¥«¥Ð¡¼ KH¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¤²¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó½Ä36cm¡ß²£40cm¡ß¥Þ¥Á10cm¡£³«¸ýÉô¤ÏÌó50cm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºà¼Á¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó¤Ç¡¢¥«¥Ã¥Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¿¨¤ê¡£Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±«¤ÎÆü¤ÎÂÐºö¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹♡
ÁáÂ®»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
±«¤¬À÷¤ß¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òËÉ¤°¡ª¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Î¡ØE-¥Ð¥Ã¥°¥«¥Ð¡¼ KH¡Ù
¼ÂºÝ¤Ë¥¥ã¥ó¥É¥¥¤Î¡ØE-¥Ð¥Ã¥°¥«¥Ð¡¼ KH¡Ù¤Ë¥«¥Ð¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¯¤·¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤á¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÑ²Ù½Å¤Ï6Ô¤È¾æÉ×¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÉôÊ¬¤â¤¹¤Ù¤ÆÊ¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®¿¶¤ê¤Ê¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÉô¤Ï¹Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬GOOD¡£¼è¤Ã¼êÉÕ¤¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª
»±¤«¤éÅ©¤ë¿åÅ©¤ä¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿å¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÚº½¹ß¤ê¤ÎÆü¤â°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¢ö
À²¤ì¤ÎÆü¤Ï¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢1¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤è¡ý
º£²ó¤Ï¡ØE-¥Ð¥Ã¥°¥«¥Ð¡¼ KH¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±«À÷¤ß¤¬¿´ÇÛ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¥ã¥ó¥É¥¥¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥º¡£100¶Ñ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¹â¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹♡
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2024Ç¯3·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£