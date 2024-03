ついに全員揃ったBABYMONSTER、デビュー時不在だった“7人目”アヒョンの映像解禁「圧巻ビジュ」

期待の新人グループBABYMONSTERのメンバーがついに出揃い、完全体となった。

【写真】アヒョン、漂う圧倒的カリスマ性

YGエンターテインメントは3月21日、初のミニアルバム・タイトル曲『SHEESH』のミュージックビデオティーザーを初公開した。

ティーザーの最初の主人公はアヒョンだ。青の瞳と濃いアイメイクで圧倒的なオーラを発揮。吸い込まれそうな表情とカリスマ性あふれるジェスチャーは、BABYMONSTERだけが見せることができるHIP HOPな感性を期待させた。

これとともにリフレインされるメロディーも一気に耳を虜にした。力強いベースラインと強烈なインパクトが目立つ中で繰り返される「SHEESH」という歌詞が印象的だ。

16秒ほどの短い動画にもかかわらず、高い中毒性が感じられ、最後の歌詞である「Got them all going」のように音楽ファンを驚かせる雰囲気が期待される

YG側は「アヒョンを皮切りにメンバー1人ひとりの魅力が込められたミュージックビデオのティーザー映像を順次公開する。どんな楽曲なのかも順次明らかになっていくため、音楽ファンのための特別な時間になるだろう」と伝えた。

(写真=YGエンターテインメント)

BABYMONSTERは4月1日0時、初のミニアルバム『BABYMONS7ER』を発表する。

タイトル曲『SHEESH』をはじめ、チャーリー・プースが参加した『LIKE THAT』『MONSTERS(Intro)』『Stuck In The Middle(7 Ver.)』『BATTER UP(7 Ver.)』『DREAM』『Stuck In The Middle(Remix)』など、全7曲のトラックが盛り込まれた。

今回のアルバムを基点にBABYMONSTERは勢力的な活動を繰り広げる見通しだ。音楽番組をはじめとする番組への出演、ファンサイン会などでファンと特別な対話をするものとみられる。

また、東京を皮切りに、ジャカルタ、シンガポール、台北、バンコクまで、アジア5地域につながるファンミーティングツアー、日本最大の音楽フェスティバルである「SUMMER SONIC 2024」などでグローバルな拡張に乗り出す。

◇BABYMONSTERとは?

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身(ラミ、ローラ)、タイ出身(パリタ、チキータ)、日本出身(ルカ、アサ)の6人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年5月にはプレデビュー曲『DREAM』を公開。正式デビュー前でありながら、米ビルボードは「注目すべきK-POPアーティスト」に選定し、「K-POPジャンルに新しい波を起こすだろう」と展望した。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年1月には健康問題でデビューできなかったアヒョンのグループ合流が発表された。