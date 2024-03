コスメデコルテと大谷翔平選手の限定ポップアップ開催が、SNSで話題になっています!今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!「DECORTÉ LIPOSOME Purple Stadium POP-UP at OMOTESANDO」コーセーは、「コスメデコルテ」の美容液「リポソーム アドバンスト リペアセラム」の広告に、昨年に引き続きロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手を起用。

3月16日より、東京・表参道エリアにて、大谷選手を広告モデルに起用した街路灯フラッグ広告、表参道ヒルズ屋外メディア各種、さらにはポップアップショップ「DECORTÉ LIPOSOME Purple Stadium POP-UP at OMOTESANDO」を展開しています。「DECORTÉロッカールーム」DECORTÉ ✕ 大谷翔平選手の世界観が感じられる期間限定ポップアップ「DECORTÉ LIPOSOME Purple Stadium POP-UP at OMOTESANDO」は、4月14日まで開催。「リポソーム アドバンスト リペアセラム」のパープルを基調とした店内は、野球場さながらの世界観を演出し、DECORTÉオリジナルロッカールームや大谷選手の等身大リポソーム美容液フォトスポット、さらにピンボールゲームなど数多くのコンテンツを展開しています。期間限定ポップアップ「DECORTÉ LIPOSOME Purple Stadium POP-UP at OMOTESANDO」は、4月14日まで開催来場者にはもれなくリポソーム美容液の3日分サンプルプレゼントのほか、「#シェアリポ キャンペーン」による名入れサービスや限定サンプル、さらにDECORTÉオリジナルクッキーがもらえる購入特典を用意しているとのことです!SNS上では、「デコルテのポップアップを野球にしちゃう大谷翔平すごすぎ」「ロッカールームがパープル!」「美容も野球も好きな私にドンピシャすぎる」との声が。期間限定の貴重なポップアップ、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか?トレンドリサーチャー:ユカ文:田中妃音編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部