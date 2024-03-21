関東地方で震度5弱の地震 静岡県内で震度2（21日午前9時08分頃の地震）
21日午前9時08分頃の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源は茨城県南部 深さは約50km、規模はM5.3、 最大震度は5弱 静岡県内でゆれを観測した市町村は次の通りです。 震度２ 富士宮市 富士市 御殿場市 伊豆の国市 東伊豆町 小山町 震度１ 静岡駿河区 静岡清水区 浜松浜名区 沼津市 熱海市 三島市 伊東市 藤枝市 震度１ 袋井市 裾野市 河津町 松崎町 西伊豆町 函南町 静岡清水町 長泉町 川根本町
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各地域の震度は次の通りです震度５弱 栃木県南部 埼玉県北部 震度４ 茨城県南部 茨城県北部 群馬県南部 震度４ 埼玉県南部 千葉県北西部 震度３ 福島県中通り 栃木県北部 群馬県北部 震度３ 埼玉県秩父 千葉県北東部 東京都２３区 東京都多摩東部 東京都多摩西部 震度３ 神奈川県東部 神奈川県西部 山梨県中・西部 山梨東部富士五湖 震度３ 長野県中部 震度２ 静岡県東部 静岡県伊豆 震度１ 静岡県中部 静岡県西部